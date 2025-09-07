Новини
Боксовата звезда Конър Макгрегър се готви за президентските избори в Ирландия ВИДЕО

7 Септември, 2025 17:40, обновена 7 Септември, 2025 17:47 447 11

  • конър макгрегър-
  • ирландия-
  • боксьор-
  • президент

Бившият световен шампион призова привържениците си да бъде номиниран за поста

Боксовата звезда Конър Макгрегър се готви за президентските избори в Ирландия ВИДЕО - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Бившият шампион на UFC в две категории Конор Макгрегър призова своите поддръжници да го включат в бюлетината за президентските избори в Ирландия през октомври.

Макгрегър публикува видео съобщение в Instagram, записано пред правителствената сграда в Дъблин.

„Ако искате да видите името ми в президентската бюлетина, ви призовавам да се свържете с местните си съветници днес и да ги помолите да ме номинират“, каза Макгрегър.

Илон Мъск сподели публикацията на Макгрегър в социалната мрежа X и я придружи с ирландски знамена.

Макгрегър обяви плановете си да се кандидатира за президент още през март.

Миналата седмица той заяви, че вече е „осигурил“ участието си в изборите, отбелязва The Irish Times. Името на Макгрегър обаче не се появява в нито един списък с кандидати, които са се свързали с местните съвети в опит да получат тяхната подкрепа.

За да бъде включен в бюлетината, Макгрегър се нуждае от подкрепата на 20 членове на парламента или четири местни или окръжни съвета.

37-годишният Макгрегър се би за последно през лятото на 2021 г. срещу американеца Дъстин Поарие на UFC 264.

Изборите ще се проведат на 24 октомври, като кандидатите ще номинират до 24 септември. Президентът се избира за седемгодишен мандат и може да заема поста не повече от два пъти. Длъжността президент на Ирландия е до голяма степен церемониална, но неговите правомощия включват назначаване на министър-председателя, министри и съдии, както и подписване на законопроекти.


Ирландия
Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
  • 1 когато няма кадри опираме до боксьорите

    2 0 Отговор
    Нямаше ли някой футболист или ръгбист ми боксьор.Кобрата и той се пробва в политиката ма нещо не го огря.Пенсионирани спортисти търсят работа но не какво да е...

    Коментиран от #4, #6

    17:50 07.09.2025

  • 2 Пич

    2 1 Отговор
    Егати и якото !!! Ако успее в Европа ще си имаме по тъп президент и от американците !!! Къде отиват краварите може би...?!

    Коментиран от #5, #7

    17:51 07.09.2025

  • 3 Боко Престъпникът

    2 0 Отговор
    И тоя като мене иска "да бие".

    17:52 07.09.2025

  • 4 Гледай интервюто на Такър Карсън

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "когато няма кадри опираме до боксьорите":

    с него.
    Човека е много читав в главата, нищо че е як!

    Впрочем и Джо Роугън е в тези спортове, но пипето му сече за десетина като теб и е информиран за стотина.

    Коментиран от #8

    18:02 07.09.2025

  • 5 Пасивен Кремълски педофил с токчета

    2 2 Отговор

    До коментар #2 от "Пич":

    Мен ,къде ме забравихте?

    18:03 07.09.2025

  • 6 Пилотът Гошу

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "когато няма кадри опираме до боксьорите":

    Ми нямат читав пожарникар, затуй.

    18:07 07.09.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Урсула

    2 0 Отговор

    До коментар #7 от "Без дори да си го чувал":

    Важното е, че имаме инструменти.

    18:09 07.09.2025

  • 10 Върховния дипломат Кая Калас, съм!

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "Пилотът Гошу":

    Блестящ коментар!

    18:14 07.09.2025

  • 11 ООрана държава

    0 0 Отговор
    Боксова звезда? ММА звезда?

    18:28 07.09.2025

