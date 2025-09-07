Боксовата звезда Конър Макгрегър се готви за президентските избори в Ирландия ВИДЕО

Бившият шампион на UFC в две категории Конор Макгрегър призова своите поддръжници да го включат в бюлетината за президентските избори в Ирландия през октомври.

Макгрегър публикува видео съобщение в Instagram, записано пред правителствената сграда в Дъблин.

„Ако искате да видите името ми в президентската бюлетина, ви призовавам да се свържете с местните си съветници днес и да ги помолите да ме номинират“, каза Макгрегър.

Илон Мъск сподели публикацията на Макгрегър в социалната мрежа X и я придружи с ирландски знамена.

Макгрегър обяви плановете си да се кандидатира за президент още през март.

Миналата седмица той заяви, че вече е „осигурил“ участието си в изборите, отбелязва The Irish Times. Името на Макгрегър обаче не се появява в нито един списък с кандидати, които са се свързали с местните съвети в опит да получат тяхната подкрепа.

За да бъде включен в бюлетината, Макгрегър се нуждае от подкрепата на 20 членове на парламента или четири местни или окръжни съвета.

37-годишният Макгрегър се би за последно през лятото на 2021 г. срещу американеца Дъстин Поарие на UFC 264.

Изборите ще се проведат на 24 октомври, като кандидатите ще номинират до 24 септември. Президентът се избира за седемгодишен мандат и може да заема поста не повече от два пъти. Длъжността президент на Ирландия е до голяма степен церемониална, но неговите правомощия включват назначаване на министър-председателя, министри и съдии, както и подписване на законопроекти.