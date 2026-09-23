Станимира Петрова отпадна на стъпка от медалите на Европейското в София

Българската националка Станимира Петрова (категория до 57 кг) приключи участието си на Европейското първенство по бокс за мъже и жени в София на четвъртфиналната фаза.

Завърналата се на ринга след майчинство състезателка загуби с единодушно съдийско решение от представителката на Ирландия Микаела Уолш.

Петрова започна срещата силно и наложи тотален превес в първия рунд. Във втората част обаче Уолш пое инициативата и успее да пречупи ритъма на мача в своя полза. В решаващия трети рунд българката даде всичко от себе си в търсене на обрат, но силите ѝ не стигнаха за краен успех.