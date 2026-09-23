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Жребий за Втори предварителен кръг в турнира Купа България

Жребий за Втори предварителен кръг в турнира Купа България

В този етап участват аматьорски отбори и тимовете от Втора лига

Sep 23, 2026 18:26 12

Жребий за Втори предварителен кръг в турнира Купа България - 1
Angel Lazarov Angel Lazarov Author at Fakti.bg

Изтегли се жребият за втория предварителен кръг в турнира за Купата на България по футбол.

Победителите ще продължат към финалната фаза, а срещите са предвидени за 4 октомври.

Изтеглените двойки:

  • Волов Шумен 2007 (Шумен) - Черноморец 1919 (Бургас)
  • ОФК Локомотив (Мездра) - Пирин 22 (Благоевград)
  • Бдин 1923 (Видин) - Монтана 1921 (Монтана)
  • Национал (София) - Локомотив (Горна Оряховица)
  • Родопа (Смолян) - Несебър (Несебър)
  • Черноморец (Балчик) - Етър ВТ (Велико Търново)
  • Загорец (Нова Загора) - Рилски спортист 2011 (Самоков)
  • Ботев (Нови пазар) - Вихрен (Сандански)
  • Нефтохимик 1962 (Бургас) - Спортист 2009 (Своге)
  • Крумовград - Спартак (Плевен)
  • Беласица (Петрич) - Добруджа 1919 (Добрич)
  • Миньор (Перник) - Берое (Стара Загора)
  • ФК Ямбол 1915 (Ямбол) - Хебър 1918 (Пазарджик)
  • Чавдар (Троян) - Марек 1915 (Дупница)
  • Оборище (Панагюрище) - Янтра 2019 (Габрово)
  • Балкан 1929 (Ботевград) - Фратрия (Бенковски, обл. Варна)
  • Спартак 1947 (Пловдив) - Ботев 1937 (Ихтиман)
  • Бенковски (Исперих) - Академик (Свищов)