Жребий за Втори предварителен кръг в турнира Купа България

Изтегли се жребият за втория предварителен кръг в турнира за Купата на България по футбол.
Победителите ще продължат към финалната фаза, а срещите са предвидени за 4 октомври.
Изтеглените двойки:
Волов Шумен 2007 (Шумен) - Черноморец 1919 (Бургас)
ОФК Локомотив (Мездра) - Пирин 22 (Благоевград)
Бдин 1923 (Видин) - Монтана 1921 (Монтана)
Национал (София) - Локомотив (Горна Оряховица)
Родопа (Смолян) - Несебър (Несебър)
Черноморец (Балчик) - Етър ВТ (Велико Търново)
Загорец (Нова Загора) - Рилски спортист 2011 (Самоков)
Ботев (Нови пазар) - Вихрен (Сандански)
Нефтохимик 1962 (Бургас) - Спортист 2009 (Своге)
Крумовград - Спартак (Плевен)
Беласица (Петрич) - Добруджа 1919 (Добрич)
Миньор (Перник) - Берое (Стара Загора)
ФК Ямбол 1915 (Ямбол) - Хебър 1918 (Пазарджик)
Чавдар (Троян) - Марек 1915 (Дупница)
Оборище (Панагюрище) - Янтра 2019 (Габрово)
Балкан 1929 (Ботевград) - Фратрия (Бенковски, обл. Варна)
Спартак 1947 (Пловдив) - Ботев 1937 (Ихтиман)
Бенковски (Исперих) - Академик (Свищов)