Левски, ЦСКА и останалите елитни отбори научиха първите си съперници за Купата на България

Изтеглен бе жребият за 1/16-финалите на SESAME Купа на България по футбол - сезон 2026/27.

В този етап се включват 14 отбора от Първа лига и 18-те победители от втория предварителен кръг. Жребият ще определи 16 двойки, като вместо имената на все още неизвестните победители ще бъдат използвани съответните двойки от предварителния кръг. Мачовете са предвидени за 16–19 октомври.

Изтеглените двойки:

Черноморец (Балчик) / Етър ВТ (Велико Търново) - Спартак 1918 (Варна)

Национал (София) / Локомотив (Горна Оряховица) - Септември (София)

Спартак 1947 (Пловдив) / Ботев 1937 (Ихтиман) - Арда 1924 (Кърджали)

Балкан 1929 (Ботевград) / Фратрия (Бенковски, обл. Варна) - Ботев (Враца)

Нефтохимик 1962 (Бургас) / Спортист 2009 (Своге) - ФК ЦСКА 1948 (София)

Ботев (Нови пазар) / Вихрен (Сандански) - Локомотив София 1929 (София)

Бенковски (Исперих) / Академик (Свищов) - Славия 1913 (София)

Оборище (Панагюрище) / Янтра 2019 (Габрово) - Локомотив 1926 (Пловдив)

Загорец (Нова Загора) / Рилски спортист 2011 (Самоков) - Дунав от Русе (Русе)

Миньор (Перник) / Берое (Стара Загора) - Лудогорец 1945 (Разград)

Волов Шумен 2007 (Шумен) / Черноморец 1919 (Бургас) - Ботев (Пловдив)

Крумовград / Спартак (Плевен) - Левски (София)

Чавдар (Троян) / Марек 1915 (Дупница) - Черно море (Варна)

Родопа (Смолян) / Несебър (Несебър) - ЦСКА (София)

ОФК Локомотив (Мездра) / Пирин 22 (Благоевград) - ФК Ямбол 1915 (Ямбол) / Хебър 1918 (Пазарджик)

Беласица (Петрич) / Добруджа 1919 (Добрич) - Бдин 1923 (Видин) / Монтана 1921 (Монтана)