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Джанлоренцо Бленджини пое италианския Веро Волей

Джанлоренцо Бленджини пое италианския Веро Волей

Ще съвместява клубната работа с националния отбор на България

Sep 23, 2026 15:38 51

Джанлоренцо Бленджини пое италианския Веро Волей - 1
Angel Lazarov Angel Lazarov Author at Fakti.bg

Селекционерът на мъжкия национален отбор по волейбол на България Джанлоренцо Бленджини официално започна работата си като старши треньор на италианския Веро Волей за сезон 2026/27.

Италианският специалист пристигна в Милано непосредствено след отпадането на България от Евроволей 2026. Националният ни тим приключи участието си в турнира след изненадващо поражение от Германия на осминафиналите.

Бленджини бе посрещнат още на летището с клубния шал на Веро Волей, а ден по-късно бе представен официално пред медиите и клуба.

Назначението на 54-годишния треньор е било договорено още през август. До неговото пристигане тренировъчният процес на италианския тим бе ръководен от неговите помощници.

Новият пост в Милано поставя Бленджини пред интересно предизвикателство, тъй като за първи път в кариерата си той ще води женски клубен отбор. Италианският специалист ще трябва да съчетава ангажиментите си във Веро Волей с работата си начело на българския национален отбор.

Бленджини има договор с Българската федерация по волейбол до 2028 година и продължава да бъде селекционер на „лъвовете“. Пред него предстои да управлява едновременно клубните и националните си ангажименти, като сезонът 2026/27 ще бъде първият, в който той ще съвместява двете позиции.