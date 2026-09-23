Юрген Клоп въвежда строги правила в националния отбор на Германия

Юрген Клоп започна да налага нови правила в германския национален отбор, като целта е да бъдат повишени дисциплината, концентрацията и колективният дух в лагера на Бундестима.

Според информация на „Билд“ новият селекционер е въвел редица изисквания, които футболистите трябва да спазват по време на престоя си с националния отбор. Част от тях засягат ежедневието на играчите и излизат извън рамките на тренировъчния процес и подготовката за мачовете.

Едно от новите правила е свързано с отборните вечери. Футболистите трябва да пристигат заедно и навреме, като по този начин Клоп иска да насърчи точността и усещането за колектив.

Германският специалист е въвел и ограничение за използването на мобилни телефони преди мачове. Идеята е играчите да се концентрират изцяло върху предстоящия двубой и да отделят повече време за разговори и взаимодействие помежду си, вместо да бъдат ангажирани с електронните си устройства.

Сред по-нестандартните изисквания е забраната за подстригване в хотела на националния отбор. Футболистите ще трябва да се погрижат за прическите си още преди да се присъединят към лагера.

Промени се очакват и по отношение на посещенията на семействата по време на големи турнири. Според „Билд“ Клоп планира по-ограничен режим в сравнение с практиката при предишния селекционер Юлиан Нагелсман.

С новите правила Клоп се стреми да установи ясни стандарти за поведението на футболистите както на терена, така и извън него. Акцентът е поставен върху дисциплината, концентрацията и изграждането на по-силна колективна атмосфера.

Според информацията на „Билд“ спазването на изискванията ще бъде важна част от новия подход на Клоп към германския национален отбор. Предстои да се види как новата система ще бъде приета от футболистите и как ще се отрази на ежедневната работа на Бундестима.