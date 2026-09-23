Радослав Росенов донесе първи медал за България от Евро 2026 в София

Радослав Росенов показа огромно сърце, характер и воля и донесе първия медал за България от Европейското първенство по бокс в София. Националът ни постигна драматична победа в категория до 60 килограма, след като надделя с 3:2 съдийски гласа над руснака Всеволод Шумков.

22-годишният боксьор от Русе получи мощна подкрепа от трибуните на „Асикс Арена“ и успя да вземе реванш за загубения финал от Шумков преди две години.

Двубоят се превърна в истинска битка, в която Росенов трябваше да преодолее сериозни трудности. Още в първия рунд руснакът на няколко пъти го удари с глава и лакът, а във втория рунд българинът получи и тежка аркада над дясното око.

Въпреки неприятния момент Росенов запази самообладание и продължи да демонстрира атрактивния си стил. Българинът пласира прецизни комбинации и постепенно намери начин да се противопостави на своя съперник.

След оспорваните пет рунда съдиите присъдиха успеха на Росенов с 3:2 – 28:27, 26:29, 27:28, 28:27, 28:27.

Победата гарантира на българина минимум бронзов медал от шампионата, а Росенов продължава битката за място на финала.

На полуфиналите той ще се изправи срещу испанеца Андрес Ернандес. Двубоят е насрочен за четвъртък следобед, когато Росенов ще има възможност да атакува място в мача за европейската титла.