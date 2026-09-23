Манчестър Юнайтед остава с дълг над 1 млрд. паунда въпреки мерките за икономии

Манчестър Юнайтед продължава да има задължения за над 1 млрд. паунда, въпреки мащабните мерки за ограничаване на разходите, предприети от ръководството на клуба и сър Джим Ратклиф.

„Червените дяволи“ са отчели рекордни приходи от 677.6 млн. паунда за последната финансова година. Оперативната печалба възлиза на 22.6 млн. паунда, което представлява сериозно подобрение спрямо загубата от 113.2 млн. паунда, регистрирана през сезон 2023/24.

Въпреки положителния резултат финансовото бреме на клуба остава значително. Нетните разходи за финансиране са се увеличили с 228.3% до 69.6 млн. паунда, като основна причина за ръста са валутните загуби.

Историческият дълг на Манчестър Юнайтед вече възлиза на 577.6 млн. паунда, докато други 111.4 млн. паунда са използвани по револвиращата кредитна линия.

Клубът потвърди и значителна инвестиция в бъдещия си стадион. Юнайтед е похарчил 63.5 млн. паунда за придобиване на земя, върху която се планира изграждането на ново съоръжение в близост до „Олд Трафорд“. Очакваната стойност на проекта е над 2 млрд. паунда.

На фона на финансовите отчети трансферната политика също продължава да бъде обект на внимание от страна на привържениците. През лятото клубът е инвестирал 148 млн. паунда в Карлос Балеба, Андрей Сантос и Юри Тилеманс, като същевременно не е привлякъл нов ляв защитник или допълнителен футболист за атаката.

Ръководството на Манчестър Юнайтед подчертава, че стратегията му е насочена към по-голяма финансова устойчивост. Разходите за заплати са намалени с 11.3 млн. паунда и вече възлизат на 302 млн. паунда.

Паралелно с това клубът предприе и сериозни съкращения на персонала. В рамките на две вълни около 450 служители са загубили работата си като част от усилията за намаляване на оперативните разходи.

Финансовите резултати показват подобрение в оперативната дейност, но значителните задължения и мащабните инвестиционни планове остават сред основните финансови предизвикателства пред Манчестър Юнайтед.