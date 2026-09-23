Системата BG-ALERT е задействана заради пожара край село Песнопой. Евакуират хора

Заради усложнената пожарна обстановка в района на село Михилци, община Хисаря, областният управител на Пловдив Георги Янев задейства системата BG-ALERT за предупреждение на населението, съобщават от Нова телевизия.

Разпоредена е незабавна евакуация на жителите и пребиваващите във вилна зона „Отдих” край село Песнопой. Указанията са хората да се изтеглят в посока към населеното място.

Изпратени са 11 екипа на пожарната, които се опитват да ограничат разпространението на огъня. В действията по потушаването е включена и тежка техника.

Областният управител Георги Янев поддържа постоянна връзка с ръководството на Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” – Пловдив и кмета на община Хисаря, за да следи развитието на ситуацията в реално време.

Властите призовават хората в района да запазят самообладание и стриктно да изпълняват указанията за евакуация. Важно е придвижването да става в посочената посока, за да не се възпрепятства достъпът на пожарните екипи до огнищата.