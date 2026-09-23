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Първи реакции на политическите сили, след като стана ясен жребият за президентските избори

Първи реакции на политическите сили, след като стана ясен жребият за президентските избори

„Имаме ясен номер, имаме добър държавен глава в лицето на Илияна Йотова и нека това да продължи да е така и след 25 октомври“, заяви Крум Зарков.

Sep 23, 2026 16:47 55

Първи реакции на политическите сили, след като стана ясен жребият за президентските избори - 1
Ani Efremova Ani Efremova Author at Fakti.bg

След като стана ясен жребият за номерата в бюлетината за президентските избори на 25 октомври, представители на част от кандидат-президентските двойки коментираха изтеглените позиции и целите си в предстоящата кампания, информират от novini.bg.

Кандидатите на „Възраждане“ Костадин Костадинов и Петър Волгин са с номер 11 в бюлетината.

„За нас номерът не е от значение. Винаги сме казвали, че номерата трябва да отпаднат и кандидатите да бъдат изписани по азбучен ред“, заяви Петър Петров от партията.

По думите му „Възраждане“ е внасяла предложения за промяна на правилата, включително и в настоящото Народно събрание, но те са били отхвърлени от мнозинството.

„Независимо от номера, влизаме в кампанията, защото считаме, че българските граждани най-накрая трябва да се чувстват представени, а не изоставени и да намерят своето представителство в президентската институция като балансьор между трите власти“, каза Петров.

Той посочи, че партията влиза в изборите с цел победа, като първата задача е достигане до балотаж.

Кандидат-президентската двойка Илияна Йотова – Кирил Вълчев е с номер 25.

„Имаме ясен номер, имаме добър държавен глава в лицето на Илияна Йотова и нека това да продължи да е така и след 25 октомври“, заяви Крум Зарков.

Д-р Емил Стоименов, специалист дерматолог и съпредседател на Инициативния комитет за издигане на Илияна Йотова за президент, също коментира номера. „За нас 25 означава, че на 25 октомври ще гласуваме с номер 25. Апелираме всички да направят това“, каза той.

По думите му Йотова и кандидатът за вицепрезидент Кирил Вълчев ще водят България по европейския ѝ път, „без да загърбват националните ни интереси“.

Андрей Гюров и Георги Кандев ще участват в изборите с номер 4.

Константин Вълков, съпредседател на Инициативния комитет за издигане на Андрей Гюров за президент, определи номера като символичен.

„Много съм щастлив от номера 4, защото четирилистната детелина е една. Няма да правя анализ на номера“, заяви Вълков.

Той посочи, че основната цел на кампанията е победа. „Нашият коронен номер е да спечелим тази кампания. Надяваме се да направим това с етика, човечност, добронамереност и с изключителна енергия, която виждам по места“, каза още той.