Двама са загинали при катастрофа край Котел, има и двама пострадали

Тежък пътен инцидент е взел две жертви на излизане от Котел в посока Омуртаг. Сигналът за катастрофата е подаден на телефон 112 в 12:42 часа., съобщават от БНТ.

По първоначални данни от спасителните екипи, на място има и една пострадала жена, както и човек, който е останал затиснат в един от автомобилите. В момента тече спасителна операция по изваждането му от смачканите ламарини.

Заради тежестта на инцидента се е наложило да бъде активирана въздушната помощ. Медицинският хеликоптер вече е излетял, като от екипа са поискали спешно отцепване на района, за да могат да кацнат безопасно. Очаква се машината да пристигне на мястото буквално до броени минути.

Към критичния участък са насочени екипи на Спешна помощ, полицията и пожарната, уведомена е и АПИ. От районното управление в Котел предупреждават, че участъка предстои да бъде затворен напълно за движение, докато приключи спасителната акция и първоначалния оглед на местопроизшествието. Шофьорите е добре да избягват този маршрут.