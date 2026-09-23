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Общо 18 430 българи от 66 държави са подали заявления за гласуване на изборите за президент

Общо 18 430 българи от 66 държави са подали заявления за гласуване на изборите за президент

Най-много заявления има от Турция - над 7000, от Обединеното кралство има близо 3000, от Германия са подадени около 1500 заявления, от САЩ са над 1300, а от Испания - над 700.

Sep 23, 2026 17:25 42

Общо 18 430 българи от 66 държави са подали заявления за гласуване на изборите за президент - 1
Ani Efremova Ani Efremova Author at Fakti.bg

Общо 18 430 български граждани от 66 държави са се регистрирали към 11.00 ч. днес за участие в изборите извън страната за президент и вицепрезидент на България, насрочени за 25 октомври. Това каза директорът на дирекция „Информационни и комуникационни системи“ на Министерството на външните работи Боряна Стойнова, предават от БТА.

Най-много заявления има от Турция - над 7000, от Обединеното кралство има близо 3000, от Германия са подадени около 1500 заявления, от САЩ са над 1300, а от Испания - над 700, обясни Стойнова. В дипломатическите и консулски представителства към момента има подадени 40 на хартиен носител за секция в Испания.

За страните извън Европейския съюз, автоматични секции не са определени и те ще бъдат образувани въз основа на не по-малко от четиридесет избиратели, които са подали заявления или по предложение и преценка на ръководителите на дипломатическите и консулски представителства, разясни Боряна Стойнова.

Тя посочи още, че ще има избирателни секции и в държави, в които нямаме дипломатическо представителство.

Логистиката, имайки предвид един евентуален втори тур, ще бъде изключително сложна, защото в много кратки срокове трябва да подготвим и изпратим всички изборни книжа и материали, включително и до Австралия, Република Южна Африка, Аржентина, САЩ и Канада. Все още не е ясно дали ще има секция в Нова Зеландия, коментира Стойкова.

Тя обясни, че до администрацията на Министерския съвет и Централната избирателна комисия (ЦИК) е изпратена информация за броя на изборните книжа на база на очакванията на МВнР какъв ще бъде броят на секциите.

По думите ѝ на интернет портала на Министерството на външните работи и дипломатическите и консулски представителства е разкрит специален раздел за изборите, структуриран в отделни рубрики. Най-важната рубрика ще бъде с адресите на избирателните секции, добави тя.

От МВнР апелираха политическите сили да излъчат възможно най-рано своите представители в секционните избирателни комисии.


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