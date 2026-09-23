МЗХ готви промени в наредбата за млечните продукти

Работна група към Министерството на земеделието и храните подготвя промени в наредбата за млечните продукти. Това заяви ресорният министър Пламен Абровски в ефира на „Пресечна точка“ по Нова телевизия.

"Целта е ясно да се разграничават продуктите, произведени единствено от мляко, от имитиращите", отбеляза той. По думите му европейското законодателство не позволява продажбата на имитиращи продукти да бъде забранена, но трябва да се гарантират тяхната безопасност и ясното обозначаване пред потребителите.

"Крайният срок за подготовката на промените е 31 декември, след което ще ги представим за обществено обсъждане. Тогава ще представим и предложението водното съдържание на сиренето да бъде ограничено до 58%", заяви министърът.

Абровски съобщи още, че в бюджета за 2026 г. са предвидени 170 млн. евро държавна помощ за земеделските производители заради поскъпването на горивата и торовете. По думите му 100 млн. евро са предназначени за компенсиране на разликата в цената на горивото спрямо 2025 г., а над 70 млн. евро – за торове. "Очаква се помощта за горивата да достигне до около 14 000 земеделски производители", уточни Абровски.

Министърът коментира и ситуацията със зърното, като посочи, че реколтата е добра и цените са благоприятни. По думите му не би трябвало да има необосновано поскъпване.

МЗХ работи съвместно с Министерството на транспорта и съобщенията за по-доброто използване на железопътния транспорт, особено в Северна България. Целта е да се намалят транспортните разходи на производителите и да се улесни износът на българско зърно.

Абровски коментира и инициативата „Кошница с грижа“, към която доброволно се присъединиха 14 търговски вериги. Тя е насочена към осигуряване на по-достъпни основни хранителни продукти за потребителите.

В края на разговора министърът отправи критики към бившия финансов министър Асен Василев заради негови коментари за държавната помощ за земеделците. Абровски заяви, че средствата са били предвидени в бюджета за 2026 г.