Макконъхи за боя с Харелсън: „Ще се пролива кръв“

Матю Макконъхи разказа, че сблъсъците му с Уди Харелсън понякога са стигали до кръвопролитие, но двамата са запазили близкото си приятелство повече от три десетилетия, съобщи Entertainment Weekly.

„Кости не сме чупили. Но кръв се е проливала — и още ще се пролива“, казва Макконъхи. По думите му при техните караници се е стигало счупен зъб, разкъсана устна и удар в челюстта.

Приятелство, което не се къса

Харелсън от своя страна подчертава, че въпреки честите конфликти двамата остават много близки. „Прегръщаме се, забъркваме някакъв коктейл — и всичко отново е отлично“, казва актьорът.

Историята излиза покрай промотирането на новия сериал „Братя“ по Apple TV+. Премиерата е на 23 септември 2026 г., а в първите два епизода Харелсън и Макконъхи играят измислени версии на самите себе си.

Сериал, вдъхновен от стара семейна тайна

Сюжетът стъпва върху идея, свързана с реална семейна история. Според Apple TV+ действието се завърта около това, че двамата научават за възможна роднинска връзка, след като майката на Макконъхи разкрива стара тайна, свързана с познанството ѝ с бащата на Харелсън.

Макконъхи е казвал, че не иска да проверява версията с ДНК тест, за да не разравя миналото. Именно тази линия стои в основата на „Братя“, който съчетава комедия и семейна драма.

Какво означава това за проекта

Разказът на Макконъхи добавя още личен заряд към сериала, който стъпва върху реалната дългогодишна дружба между двамата актьори. В случая телевизионната история използва именно тази близост като двигател на сюжета.

Източници: Entertainment Weekly, Apple TV+