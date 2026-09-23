На 95 години! Капитан Кърк от "Стар Трек" дебютира в метъла с „Crazy Train“

На 95 години Уилям Шатнър продължава да изненадва. Легендарният актьор, познат на поколения зрители като капитан Джеймс Т. Кърк от „Стар Трек“, направи своя дебют на живо като фронтмен на хеви метъл група.

Шатнър излезе на сцената в Park West в Чикаго на 19 септември, а ден по-късно представи проекта си и на фестивала Riot Fest. Заедно с групата си той изпълни „Crazy Train“ на Ози Озбърн, „Ace of Spades“ на Motörhead и „Enter Sandman“ на Metallica.

Това обаче не беше традиционно рок изпълнение. Шатнър използва характерната си театрална и драматична дикция, докато зад него свиреше група от опитни рок музиканти.

От капитан Кърк до хеви метъла

Шатнър има дългогодишна, макар и доста необичайна музикална кариера. Още през 1968 г. той издава албума „The Transformed Man“, в който представя песни и литературни текстове в характерния си говорен стил.

През годините актьорът експериментира със spoken word, рок, блус и кънтри музика. Сега към списъка добавя и хеви метъл.

Идеята за новия проект идва от шефа на Cleopatra Records Брайън Перера. Когато му е предложено да направи хеви метъл албум, Шатнър признава, че първата му реакция била въпросът какво всъщност представлява хеви метълът.

Така се ражда и заглавието на предстоящия му албум – „What the F Is Heavy Metal?“.

„Сега изследвам дисторшъна“

Шатнър сам се пошегува с необичайния завой в кариерата си, заявявайки, че след като е изследвал космоса и времето, сега ще изследва „дисторшъна“.

На сцената той изпълни не само известните рок класики, но и три оригинални композиции, сред които „Do Not Go Gentle Into That Good Night“, „Will We Care When the Sky Turns Black“ и „Damn Old Age“.

Въпреки проливния дъжд и калта по време на Riot Fest, 95-годишният актьор излезе пред публиката за около 35-минутно шоу.

„Crazy Train“ се оказа един от акцентите в изпълнението му.

Албум с легенди на рока

Предстоящият албум на Шатнър обещава да бъде още по-любопитен. В него се очаква да участват музиканти като китариста на Black Sabbath Тони Айоми, вокалиста на Judas Priest Роб Халфорд, Брайън Мей от Queen и бившия барабанист на Slayer Дейв Ломбардо.

Албумът ще бъде издаден от Cleopatra Records, като Шатнър е обявил, че се очаква да излезе през зимата, макар все още да няма конкретна дата.

И хеви метъл приключението няма да приключи с Чикаго. Шатнър и групата му вече са свързвани и с участие на Coachella през 2027 г.

На 95 години капитан Кърк очевидно няма намерение да се пенсионира – напротив, след космоса следва хеви метълът.