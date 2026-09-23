На 95 години! Капитан Кърк от "Стар Трек" дебютира в метъла с „Crazy Train“

Шатнър излезе на сцената в Park West в Чикаго на 19 септември, а ден по-късно представи проекта си и на фестивала Riot Fest. Заедно с групата си той изпълни „Crazy Train“ на Ози Озбърн, „Ace of Spades“ на Motörhead и „Enter Sandman“ на Metallica.
Това обаче не беше традиционно рок изпълнение. Шатнър използва характерната си театрална и драматична дикция, докато зад него свиреше група от опитни рок музиканти.
От капитан Кърк до хеви метъла
Шатнър има дългогодишна, макар и доста необичайна музикална кариера. Още през 1968 г. той издава албума „The Transformed Man“, в който представя песни и литературни текстове в характерния си говорен стил.
През годините актьорът експериментира със spoken word, рок, блус и кънтри музика. Сега към списъка добавя и хеви метъл.
Идеята за новия проект идва от шефа на Cleopatra Records Брайън Перера. Когато му е предложено да направи хеви метъл албум, Шатнър признава, че първата му реакция била въпросът какво всъщност представлява хеви метълът.
Така се ражда и заглавието на предстоящия му албум – „What the F Is Heavy Metal?“.
„Сега изследвам дисторшъна“
Шатнър сам се пошегува с необичайния завой в кариерата си, заявявайки, че след като е изследвал космоса и времето, сега ще изследва „дисторшъна“.
На сцената той изпълни не само известните рок класики, но и три оригинални композиции, сред които „Do Not Go Gentle Into That Good Night“, „Will We Care When the Sky Turns Black“ и „Damn Old Age“.
Въпреки проливния дъжд и калта по време на Riot Fest, 95-годишният актьор излезе пред публиката за около 35-минутно шоу.
„Crazy Train“ се оказа един от акцентите в изпълнението му.
Албум с легенди на рока
Предстоящият албум на Шатнър обещава да бъде още по-любопитен. В него се очаква да участват музиканти като китариста на Black Sabbath Тони Айоми, вокалиста на Judas Priest Роб Халфорд, Брайън Мей от Queen и бившия барабанист на Slayer Дейв Ломбардо.
Албумът ще бъде издаден от Cleopatra Records, като Шатнър е обявил, че се очаква да излезе през зимата, макар все още да няма конкретна дата.
И хеви метъл приключението няма да приключи с Чикаго. Шатнър и групата му вече са свързвани и с участие на Coachella през 2027 г.
На 95 години капитан Кърк очевидно няма намерение да се пенсионира – напротив, след космоса следва хеви метълът.