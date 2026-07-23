Евакуираха 12 000 жители и туристи от района на Бордо

Френските власти днес евакуираха още 7000 души заради голям горски пожар в района на град Бордо, в Югозападна Франция, предаде Франс прес, съобщи БТА.

С това общият брой на евакуираните туристи и жители на района достигна 12 000.

Това е предпазна мярка, която обхваща шест къмпинга и един нудистки жилищен комплекс, които се намират северно от Кап Фере.

Пожарът до залива Аркашон бушува от сряда и досега е обхванал около 2000 хектара.

Двама пожарникари са загинали при гасенето на пожар в близост до летището в Бордо, в югозападната част на Франция, предаде вчера ДПА, позовавайки се на изявление министъра на вътрешните работи Лоран Нунес, съобщи БТА.

Нунес заяви пред парламента в Париж, че двамата са загинали, докато са се борили с пожар в две сгради. По-късно пожарната служба съобщи, че двамата са били заклещени в пожарния си автомобил, който е бил обграден от пламъци.

Президентът на Франция Еманюел Макрон изрази съболезнования на семействата им.

Според местен вестник пожарът първоначално е избухнал на територия, граничеща с паркинга за дългосрочно паркиране край летището.

Започнато е разследване за причините за пожара, заяви Рено Годьол, прокурор в Бордо. Трябва да бъде установено дали пожарът е бил причинен от небрежност или е бил запален умишлено, добави той.

Департамента Жиронд, където се намира Бордо, в момента се намира под най-високата степен на предупреждение за горски пожари.

Дейността на летището в Бордо беше частично нарушена, като излитанията бяха временно преустановени. Кацанията обаче продължиха да се осъществяват.

За овладяването на пожара беше мобилизиран и пожарен самолет. Огромни стълбове пушек, видими дори от самия град Бордо, се издигаха към небето, докато спасителните екипи се опитваха да овладеят пожара.