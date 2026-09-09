Как руските атаки съсипват украинското зърно

Реколтата в Украйна е добра и зърно има в изобилие, но страната трудно може да го изнесе. Тежките руски атаки почти са блокирали големите черноморски пристанища, а корабоплаването край Одеса е замряло. Репортаж на АРД.

За земеделските стопани в Украйна опасността отдавна е станала част от тяхното ежедневие. Когато прозвучи въздушна тревога, мнозина не спират работата си, защото на полето почти няма къде да се скрие човек.

„Разбира се, че е страшно. Но какво убежище има на полето? Затова просто продължаваме да работим и при виещи сирени", казва трактористът Олександър Наку пред АРД. Той работи в селското стопанство от 42 години и продължава да го прави - вече и като пенсионер. Много млади мъже са на фронта, а други са избягали в чужбина. Заради липсата на работна ръка много възрастни земеделски стопани помагат.

Добра реколта, падащи цени

Тази година реколтата се оказа добра. Но именно това се превръща в проблем за земеделския производител Евгений Тимофеев. Само в неговото стопанство са складирани около 600 тона пшеница. Към тях се прибавят ечемик, грах и слънчоглед. Заедно с баща си 30-годишният мъж стопанисва около 400 хектара земя.

В момента те се надяват да продадат поне толкова, колкото да покрият текущите разходи. „Продаваме само малка част, за да платим наема и горивото. За да можем поне по някакъв начин да работим. Не можем да продаваме повече, защото цените са ниски", казва Евгений пред АРД.

Той се надява да пласира основната част от продукцията си след време на по-добри цени. За да има къде да я съхранява, в стопанството му са изградили допълнителни складове. Но не всеки земеделски производител има такава възможност.

Пристанищата са отворени, но кораби не пристигат

Причината за спада на цените се крие преди всичко в експортните пътища. Украйна е сред най-големите износители на зърно в света, а големите ѝ черноморски пристанища са от решаващо значение за износа. Но след масирани руски атаки срещу кораби и пристанищни съоръжения корабоплаването в пристанищата край Одеса е почти спряло. Последиците за Украйна са сериозни, тъй като износът на зърно е от ключово значение за икономическата стабилност на държавата по време на войната и основен източник на прехрана за селскостопанския сектор.

Сега в пристанището на Одеса рядко пристигат, казва Дмитро Баринов, председател на Украинската асоциация на пристанищата. Той описва ситуацията като фактическа блокада: „Корабните собственици, капитаните и членовете на екипажите се страхуват за живота си. В момента въпросът е дали ще оцелеят или ще бъдат убити от руски дронове или ракети."

Това, което не може да се изнася през големите черноморски пристанища, все повече се насочва към Дунава. Пристанищата Исмаил и Рени се превърнаха във важни алтернативни маршрути. Но и те са подложени на руски атаки. Към това се прибавят ниските нива на водата, които допълнително ограничават корабоплаването.

Особено Сулинският канал, който преминава през румънска територия и води до река Дунав, представлява „иглено ухо“. Според Баринов в него могат да влизат само по-малки товарни кораби с товароподемност до 7 000 тона. Големите океански кораби не могат да използват този маршрут.

Колко голяма е разликата, показва сравнението на пристанищната асоциация: един кораб със 100 000 тона товар може да бъде натоварен в някое черноморско пристанище за няколко дни. За да се транспортира същото количество по шосе, биха били необходими около 5 000 камиона, посочва АРД.

Атаки и срещу камиони

Пред Исмаил камионите са образували километрична опашка. Много от тях са натоварени до горе със зърно. Един от шофьорите е Виктор. Той превозва 28 тона от Централна Украйна и от три дни чака да разтовари в пристанището. Колегите му чакат от седмици, добавя той.

"Чакаме да ни пуснат в пристанището и да няма въздушна тревога. Има толкова много тревоги, които блокират работата. Всички чакат, никой не знае какво става. Нещата вървят много бавно", описва ситуацията Виктор.

При въздушна тревога работата в пристанищата се прекъсва, а превозните средства трябва да напуснат съоръженията. Преди няколко дни няколко камиона, натоварени със зърно, бяха ударени от руски дронове.

Виктор знае, че пътуването и чакането са опасни. „Всички се страхуват. Но ние сме свикнали с това“, казва той. Когато започнат атаките, шофьорите слизат от камионите и се отдалечават от тях. „Защото нашите семействата ни очакват у дома".

Новата реколта засилва натиска

Въпреки опасността превозите трябва да продължат. С очакваната нова реколта от царевица тази есен ситуацията може да се влоши още повече. Пристанищната асоциация предупреждава, че особено през октомври и ноември може да липсват допълнителни складови капацитети.

Докато най-важният износен маршрут през Черно море остава блокиран, натискът върху земеделските стопани ще нараства. А с всяка нова реколта се увеличава количеството зърно, което трябва да намери път извън страната.

Междувременно цените за земеделските стопани продължават да падат – докато зърното на световния пазар става все по-скъпо, пише още германската обществена медия.