DeepState: Украйна си връща позиции край Купянск, Русия превзе село край Краматорск

Украинските сили са постигнали локални успехи в районите на Купянск и Доброполе, докато руските войски са напреднали по Краматорското направление. Това показват последните данни на украинския аналитичен проект DeepState, който следи развитието на бойните действия.

Според DeepState украинските военни са прочистили позиции в района на село Торецкое в Донецка област, разположено между Константиновка и Доброполе.

На Купянското направление украинските сили са възстановили контрола в района на село Западне в Харковска област. По данни на анализаторите операцията е свързана с подразделения на 2-ри корпус на Националната гвардия „Хартия“. Украинските сили са си върнали и контрол над горски участъци южно от селото и са изтласкали руски подразделения на изток.

В същото време DeepState съобщава за руски напредък в Донецка област. Според актуализираната карта руските сили са поели контрол над село Маркове, част от Константиновската градска община в Краматорски район, и са напреднали в района на съседното село Фьодоровка.

Данните от картата на DeepState отразяват динамична ситуация на фронта и могат да бъдат променяни при постъпване на нова информация. Към момента съобщенията за посочените промени са представени като оценки на аналитичния проект, а не като независимо потвърдени от всички страни в конфликта.