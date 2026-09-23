Русия обяви, че все още няма основания за провеждане на мирни преговори за Украйна

Кремъл заяви днес, че все още няма основания за провеждане на мирни преговори за Украйна, въпреки че Москва остава отворена за подобни инициативи, предаде Ройтерс.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков посочи, че на този етап няма конкретни планове за срещи на високо равнище за обсъждането на потенциално мирно споразумение с представители от Вашингтон или Киев.

Той каза това преди началото на срещата между руския министър на външните работи Сергей Лавров и държавния секретар на САЩ Марко Рубио в кулоарите на Общото събрание на ООН в Ню Йорк.

Песков допълни, че възможността за провеждането на среща между руския президент Владимир Путин и украинския му колега Володимир Зеленски също не се е променила.

"Ако Зеленски желае, може да дойде в Москва. Необходимите гаранции за сигурността му ще му бъдат осигурени", изтъкна говорителят на Кремъл, като посочи, че украинският президент е наясно какви решения (от гледната точка на Москва) трябва да вземе.

Украинските власти неколкократно заявиха, че е неприемливо такава среща да се състои в Москва и предложиха преките преговори да се състоят в неутрална държава, припомня Ройтерс.