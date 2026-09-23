Как Дания и Гренландия надхитриха Тръмп

САЩ, Гренландия и Дания подписаха тристранно споразумение за сигурността на острова. То позволява на Вашингтон да разшири военното си присъствие в Гренландия, докато потвърждава суверенитета и териториалната независимост на автономната датска територия. Макар Тръмп вече да обяви сделката за голяма победа, всъщност печелившите са от другата страна.

Мастърклас по дипломация

Напрежението между Вашингтон, Нуук и Копенхаген започна да расте след връщането на Тръмп в Белия дом. Той многократно настоя САЩ да поемат контрол над най-големия остров в света и дори заплаши с военна намеса. Докато официално американският президент говореше за сигурност, редица близки до него бизнесмени посетиха Гренландия, а експертите изтъкваха, че територията е богата и на редица ресурси. Тревогите растяха, а граждани на острова започнаха да се въоръжават.

Сега изглежда, че на всичко това се слага край. Споразумението е мастърклас по дипломация, отбелязва Яна Синрам от АРД. Защото датчани и гренландци всъщност притоплят стара сделка - от 1951 година, която позволява на САЩ сериозно военно присъствие на острова. Присъствие, което всъщност е от полза за сигурността на Гренландия.