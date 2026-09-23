Atlantic Council: Русия може да се изправи пред удари по инфраструктурата през зимата

Украйна се подготвя за поредната тежка зима на фона на очаквани руски атаки срещу енергийната инфраструктура. В същото време Москва може да се окаже изправена пред ответни украински удари по инфраструктурата си, пише Atlantic Council, предава News.bg.

След четири зими, белязани от руски атаки срещу електроенергийни и отоплителни съоръжения, украинците отново се запасяват с храна, подготвят генератори и преносими батерии и укрепват критичната инфраструктура. Работи се и по създаването на алтернативни източници на енергия.

Според анализа огромната територия на Русия създава сериозно предизвикателство за противовъздушната ѝ отбрана. Наличните системи не могат да осигурят пълно покритие на всички потенциални стратегически обекти, което оставя редица уязвими цели.

Авторите посочват и климатичния фактор. Руската зима обикновено е по-дълга и по-студена, което би могло да увеличи последствията за цивилното население при евентуални прекъсвания на електроснабдяването, отоплението или други критични услуги.

Украйна увеличава ударите на руска територия

През 2026 г. Киев засили атаките с далечен обсег срещу руски военни, логистични и енергийни обекти. Сред целите са петролни рафинерии и други съоръжения от енергийната инфраструктура.

В анализа се посочва, че ударите по руската петролна индустрия са допринесли за недостиг на горива в някои части на страната. Авторите определят атаките като част от усилията на Украйна да увеличи натиска върху руската икономика и военна логистика.

Atlantic Council отбелязва и мащабна украинска атака срещу Москва на 20 септември, при която според анализа е била засегната петролна рафинерия в столицата. Тези действия са представени като знак за разширяващия се обсег на украинските способности за удари дълбоко в руска територия.

Москва също се подготвя

В същото време Русия продължава да развива способностите си за атаки срещу украинската енергийна система. Според анализа Москва може да използва предстоящия зимен сезон за засилване на натиска върху критичната инфраструктура на Украйна.

В доклада се твърди, че запасите на Киев от ракети-прехващачи за системите Patriot са ограничени, докато Русия увеличава производството на балистични ракети и реактивни безпилотни апарати. Новите дронове се движат с по-висока скорост от някои по-стари модели, което затруднява противодействието им.

Украйна от своя страна разработва нови средства за противовъздушна отбрана и увеличава производството на ракети-прехващачи преди началото на зимния сезон.

Така предстоящите месеци се очертават като пореден период на натиск върху енергийната инфраструктура и на двете страни, като способността им да защитават ключовите си обекти ще бъде от съществено значение.