Русия: Путин е готов да се срещне с Тръмп. Зеленски да дойде в Москва, ако иска

Кремъл заяви днес, че британският премиер Анди Бърнам е взел неразумно решение да подклажда антируски настроения в речта си пред Общото събрание на ООН, с което не допринася за разведряване на напрежението в Европа, предаде Ройтерс.

Бърнам каза вчера пред ООН, че Лондон ще създаде нов Национален център за информационна защита и подложи на критики Русия, че разпространява лъжи и дезинформация.

"Британският премиер не каза нищо ново. Подклаждането на русофобски настроения и поддържането на атмосфера на тотална русофобия е нещо, с което Великобритания се е заела отдавна. И сега, вероятно в унисон с Великобритания, с това се занимават и германците, французите и редица други европейски държави. От наша гледна точка, това е абсолютно недалновидна политика, която по никакъв начин не ни приближава до стъпки, които биха могли да доведат до разведряване и деескалация на напрежението на европейския континент", каза говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, цитиран от ТАСС.

По думите му, руският президент Владимир Путин е готов да се срещне с американския си колега Доналд Тръмп, но засега няма нищо конкретно относно възможен график за подобна среща.

"Няма нищо конкретно за възможни срещи на върха. Ако говорим за руско-американска среща, президентът има готовност. Президентите Путин и Тръмп действително в телефонните си разговори винаги подчертават готовността да проведат при необходимост още една среща. Да се провежда среща на върха докато не е извършена съответната работа на експертно равнище обаче е нецелесъобразно и ще бъде напразна загуба на време", посочи Песков.

"Що се отнася до среща между Путин и украинския президент Володомир Зеленски - нашата позиция е добре известна. Путин каза, че ако иска, Зеленски може да пристигне в Москва. Той ще получи съответните гаранции за сигурността си", добави говорителят.

По отношение на съдбата на руските бази в Сирия Москва поддържа контакти с Дамаск, удовлетворена е от хода на преговорите и се надява, че ще успява и в бъдеще да предизвиква разбиране по най-сложните въпроси, каза Песков.