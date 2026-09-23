Рюте: Путин знае какво би могло да задейства член 5 на НАТО

Руският президент Владимир Путин е наясно с потенциалните последици от задействането на член 5 от договора на НАТО, но Алиансът няма да разкрива публично какви действия биха довели до неговото активиране. Това заяви генералният секретар на НАТО Марк Рюте в интервю, цитирано от DPA, предава News.bg.

„Никога няма да кажем точно какво задейства член 5. Тази неяснота съществува и ще остане“, заяви Рюте. По думите му руската страна обаче „ясно разбира“ какво би означавало задействането на клаузата за колективна отбрана.

Генералният секретар подчерта, че НАТО разполага и с редица възможности за реакция на действия, които остават под прага на член 5. Част от тези мерки може да не бъдат обявявани публично.

Като примери Рюте посочи действията срещу руския „сенчест флот“, използван за транспортиране на санкционирани петролни товари, както и операцията на НАТО „Балтийски страж“ (Baltic Sentry), създадена след повреди по критична подводна инфраструктура в Балтийско море. Алиансът официално посочва операцията като част от усилията за защита на критичната инфраструктура.

Рюте заяви още, че НАТО трябва да може да реагира на хибридни действия, без непременно да отговаря със симетрични мерки. Той свърза подобни атаки с по-широкото противопоставяне между Русия и западните държави и отбеляза, че Украйна увеличава способностите си да нанася удари на голямо разстояние.

На този фон генералният секретар призова европейските държави да продължат да укрепват отбранителните си способности. Той предупреди и за сценарий, при който евентуален конфликт около Тайван би създал необходимост от едновременно справяне с повече от един военен театър.

Според Рюте подобно развитие би поставило допълнителни изисквания към европейската отбрана и затова държавите от континента трябва да продължат с увеличаването на своите отбранителни способности.