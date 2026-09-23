Инфлацията при Румен Радев изяде детските надбавки от 25 евро на месец

Фондация "Мама има работа" настоява за обвързване на майчинството през втората година с минималната работна заплата и за сериозно увеличаване на детските надбавки в рамките на Бюджет 2027. Според организацията настоящите социални плащания са напълно обезценени от инфлацията, а държавата трябва да изгради цялостна структура за подкрепа на жените, които се връщат на пазара на труда, съобщават от Bulgaria ON AIR.

Искания за финансова адекватност

В подготвяната нова бюджетна рамка се очаква увеличение на средствата за майчинство през втората година, както и ръст на стимулите при по-ранно завръщане на майката на работното ѝ място.

Според представителите на неправителствения сектор ключовите реформи трябва да залегнат в дългосрочната рамка за следващата година.

"Когато изпратихме становище за Бюджет 2026, ние всъщност акцентирахме върху Бюджет 2027, защото тогава са възможни по-големите промени. Едно от исканията ни беше майчинството през втората година да бъде обвързано като процент от минималната работна заплата, но не повече от нетната минимална работна заплата. Това влиза на дневен ред в Бюджет 2027", посочи Веселина Панайотова от Фондация "Мама има работа".

Тя подчерта, че настоящите детски надбавки от около 25 евро на месец са напълно неадекватни на съвременните икономически реалности. Данъчното облекчение за работещите родители, което възлиза на малко над 300 евро на дете годишно, също има нужда от актуализация, тъй като размерът му не е променян от години. Специален интерес буди и обсъжданият пакет за данъчни облекчения при извънкласни дейности.

Инфлацията изпреварва помощите

Въпреки заявената воля за повишаване на социалните плащания, остава неяснотата с какъв точен процент ще бъдат индексирани те. За да илюстрира обезценяването на парите, Панайотова даде пример с ежедневните разходи на учениците.

"Бях изненадана край училището на моето дете, където се продава бърза храна - дюнери. Ако преди един е струвал 3,50, в момента малкият е 5 евро. Може да си представите 25 евро колко обяда на ден могат да купят. Адекватният размер е различен за всеки родител", обясни тя.

Сравнение с европейския модел

В голяма част от европейските държави социалните системи функционират на съвсем различен принцип. В Германия например детските надбавки за лица до 18 години са в пъти по-високи и се изплащат независимо от доходите на родителите.

"Нашата надбавка е обвързана с доходите на семейството, т.е. работещите родители над минимална работна заплата, много рядко могат да получат тези детски надбавки. Този критерий дава възможност само на определен кръг родители да получават тези надбавки, и пак те не са достатъчни за месечна издръжка на дете", категорична е Панайотова.

На този фон се предвижда увеличение на стимула при завръщане на майката на работа да достигне 75 процента от нейния доход, при условие че детето не е прието в общинска ясла или детска градина. Според експертите обаче само финансовите стимули не решават проблема напълно, а е необходимо изграждането на цялостна система за подкрепа и гъвкавост, която да улесни интеграцията на жените обратно в професионалната среда.