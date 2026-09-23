Костадинов: Гледайки инициативния комитет на Йотова, виждам алманах на българския олигархичен модел в него

Ако някой си мисли, че аз съм спасителят, горчиво се лъже. Това каза в предаването „Лице в лице“ по bTV кандидатът за президент на „Възраждане“ Костадин Костадинов.

„Българската политика прекалено много се персонализира. Ние имаме един много сериозен проблем и то е, че прекалено често очакваме да дойде някой спасител“, посочи Костадинов. Той добави, че „Възраждане“ винаги е била екипна организация.

„Ако искаме да направим преобразования в нашето общество и държава, ние трябва да разполагаме с широка подкрепа. Това означава, че трябва да разполагаме с голям брой хора, които да застанат зад нас. Не зад мен, зад нас“, подчерта той.

По думите му изборът за кандидатпрезидентската двойка е станал чрез допитване. „Близо 17 000 души заявиха, че предпочитат аз да съм кандидатът за президент, а Петър Волгин - кандидатът за вицепрезидент“.

„Народът очаква да има управляващи политици, които да обичат България, които да обичат българския народ. Защото няма как да управляваш един народ, ако не го обичаш“, смята той.

Той заяви, че са събрали исканията на симпатизантите си в 5 основни точки. „На първо място – независимост. Българските граждани искат България да бъде независима държава. На второ място – благоденствие, спокойствие, сигурност, високи доходи. На трето място – обединение. Не искат българското общество да бъде противопоставяно, да бъде разделяно на фракции“.

„На четвърто място – научен и образователен напредък, защото България в момента се превръща в една черна дупка на картата на света, в която всяка една държава се опитва да създава свой собствен изкуствен интелект. Ние сме извън времето и пространството в това отношение. На пето място – сила. Такава, която да гарантира, че държавата ни със своята собствена мощ би могла да запази независимостта, просперитета, благоденствието и обединението“, посочи той.

Костадинов припомни, че на последните парламентарни избори „Възраждане“ са имали 4,3 процента, но по думите му „избори с избори не си приличат“. „Аз, когато минат изборите, забравям за тях и почвам да гледам напред“.

„Големият въпрос е каква да бъде България оттук насетне. Най-големият проблем в нашата страна в момента е, че нямаме голяма обща колективна цел. Няма кауза, няма идеал, няма доктрина“, смята той.

Според него нашата държава, ако иска да преодолее разделението, трябва да даде възможност на хората да си казват мнението. „И затова за мен беше толкова важно да чуя какво казват и какво мислят тези наши сънародници, дори и тези, които не ни харесват“.

Костадинов заяви, че се различава по всичко с Илияна Йотова. „Ако тя е от поколението на бащите и майките на прехода, аз съм от децата на прехода. И съм пряко потърпевш от това, което се случи след 1989 година“.

„Второ, за мен е недопустимо да имаме президент, който да изпълнява чужда воля. Йотова изпълнява волята на „Прогресивна България“ и на Румен Радев. Не трябва да се гледа кой какво говори, а кой какво прави. Йотова преди няколко месеца наричаше Русия агресор, обясняваше, че трябва да се подкрепя Украйна“, коментира той.

„Гледайки инициативния комитет на Йотова, виждам един алманах на българския олигархичен модел в него. Така че не знам каква битка с олигархичния модел водят в „Прогресивна България“ - може би битката е с огледалото, в което те гледат“, смята Костадинов.