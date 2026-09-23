Last news in Fakti
Новини
Bulgaria »
Едва 22 университета присъствено и 1 онлайн "учредиха" алтернативния Съвет на ректорите

Едва 22 университета присъствено и 1 онлайн "учредиха" алтернативния Съвет на ректорите

Повечето висши училища останаха резервирани към идеята за създаване на алтернативен синод на българското висше образование

Sep 23, 2026 19:30 46

Едва 22 университета присъствено и 1 онлайн "учредиха" алтернативния Съвет на ректорите - 1
Fakti Fakti

На поканата на ректора на УНСС проф. Димитър Димитров за "възстановяване на работата на Съвета на ректорите" се отзоваха по-малко от половината от висшите училища в страната (51 на брой) и ВМА, които са членове на автентичната организация, създадена през 1993-та година.

Независимо от подкрепата на министъра на образованието и науката проф. Георги Вълчев и председателя на Комисията по образование и наука Димитър Здравков повечето висши училища останаха резервирани към идеята за създаване на алтернативен синод на българското висше образование.

Поради недостатъчния брой присъствали ректори, с цел осигуряване на обществена легитимност на събирането, ректорът на УНСС лично е прозвънявал отсъстващите си колеги с молба за подкрепа и присъединяване към инициативата.


Bulgaria