Стефан Белчев: С не повече от 15 евро ще се увеличи данъкът за двустайно жилище в София от догодина

Данъкът за двустайно жилище в София ще се увеличи с не повече от 15 евро през следващата година. Това заяви председателят на парламентарната икономическа комисия и депутат от „Прогресивна България“ Стефан Белчев в интервю за предаването "Още от деня" по БНТ, цитиран от novini.bg.

Коментарът му дойде във връзка с предложеното увеличение на данъчните оценки на имотите. По думите му през 2027 г. те ще бъдат повишени с 30%, а през 2028 и 2029 г. – с още по 35%. Така в края на тригодишния период увеличението на данъчните оценки ще достигне 100%.

Белчев посочи, че през последните близо 20 години данъчните оценки не са били актуализирани, докато цените на жилищата са се увеличили между пет и шест пъти. Той подчерта, че увеличението на данъчните оценки няма да бъде пряко обвързано с такса „Смет“.

Той коментира и останалите предлагани промени в данъчната политика. Сред тях е въвеждането на 33% данък върху свръхпечалбите в определени сектори – банки, застрахователни дружества, телекоми и големи търговски вериги.

Според Белчев компаниите ще могат да избегнат този данък, ако намалят крайните цени за потребителите и увеличат плащанията към доставчиците си. Той уточни, че мярката не е насочена конкретно към хранителните стоки.

Предвижда се и увеличение на данъчното облекчение за деца, както и ново облекчение за разходи за частни уроци и други обучения.

Депутатът коментира и предложението прагът за задължителна регистрация по ДДС да бъде увеличен на 75 000 евро. Той определи промяната като антиинфлационна мярка, тъй като според него тя ще позволи на микропредприятия и малки фермери да продават продукцията си, без да я оскъпяват с 20% ДДС.

Белчев заяви още, че не се предвижда намаляване на ставката на ДДС за ресторантьорите.

По думите му мерките за овладяване на инфлацията са дали резултат, макар че цените на основните хранителни стоки остават високи. Белчев заяви, че според него пикът на поскъпването поне засега е преминал.

Той отбеляза, че върху цените на много стоки влияят международни фактори, сред които и цените на горивата, върху които България няма пряк контрол.

В тази връзка депутатът коментира и проверките на Комисията за защита на потребителите по бензиностанциите. Той посочи, че трябва да се изчакат резултатите от тях, преди да се правят заключения за цените на горивата.

Той обаче призна, че цените на горивата у нас са високи. По думите му при сравнение с останалите страни от Европейския съюз по-ниски цени има само в Малта.

Белчев коментира и промените, свързани с бързите кредити, които вече са приети на първо четене. Предложенията предвиждат по-строг контрол върху кредиторите, забрана на реклами, които подвеждат потребителите или ги насърчават да теглят кредит с цел да подобрят финансовото си състояние, както и таван на оскъпяването.

По думите му при кредит, който се връща в рамките на един месец, таксата ще бъде до 20%, а при срок до три месеца – до 30%. След това оскъпяването може да достигне до 100%, като в тези проценти се включват всички разходи, свързани с кредита.

Белчев посочи, че досега потребителите често са се сблъсквали с договори, чиито условия не са били достатъчно ясно представени. „Имаше текстове, които или не се четяха, или бяха с много малък шрифт и от тях не ставаше ясно всъщност колко би върнал един потребител на такива бързи кредити“, обясни той.

Според него именно това е водело до случаи, при които човек, взел кредит от 1000 или 2000 евро, впоследствие се оказва преследван от колекторски фирми заради натрупани задължения.

Председателят на икономическата комисия уточни, че законопроектът на Министерския съвет все още не е окончателен и предстои да претърпи промени, включително по-съществени такива. Той заяви, че управляващите ще се съобразят и с предложенията на опозицията при обсъждането на текстовете.

„Нашата идея е действително тези кредити да не се превръщат в бич за хората с нисък социален статус“, каза Белчев.