Vazrazhdane категорично против сливането на горската и рибарската агенция

Не допускаме административни експерименти с българските гори и води. Двете структури имат различни функции и експертен капацитет и не бива да бъдат поставяни под общо ръководство

С декларация, изчетена от трибуната на Народното събрание, народният представител от Vazrazhdane Кръстьо Врачев заяви категоричната позиция на Vazrazhdane срещу сливането на Изпълнителната агенция по горите (ИАГ) и Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА). От партията настояват Министерството на земеделието и храните да оттегли предложените промени и да запази двете структури самостоятелни.

Врачев подчерта, че горите имат ключова роля за опазването на почвите и водоизточниците и за защитата на населените места от пожари и наводнения. Той припомни трагедията в Богдан, Каравелово и Слатина през 2022 г., както и мащаба на горските пожари в България – над 7000 за последните 15 години, засегнали около 100 000 хектара.

Двете агенции изпълняват различни задачи, които изискват специфични знания, техника и организация. Контролът върху незаконната сеч и управлението на горите не може да бъде приравнен с контрола върху риболова, бракониерството и аквакултурите. Той постави и въпроса защо ръководителят на общата агенция трябва задължително да има лесовъдско образование, което ограничава възможността специалисти по рибарство да заемат тази позиция.

От Vazrazhdane настояват проектите за промени в Закона за горите и за устройствен правилник на общата агенция да бъдат оттеглени. Предложението е двете структури да останат отделни в състава на Министерството на земеделието и храните, без да бъдат сливани.

„Ако има излишни административни разходи, посочете ги и ги намалете. Ако няма достатъчно хора за проверки, осигурете ги. Но не предприемайте реформа, без да чуете хората, които познават тази работа“, призова Кръстьо Врачев.

Vazrazhdane се обявява против сливането и настоява за открит диалог с лесовъдите, учените, рибарите, синдикатите и местните общности.