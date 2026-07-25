11.00 Volleyball, Brazil – Italy (women) MAX Sport 2
11.05 Formula 3, Hungarian Grand Prix Sprint Diema Sport 3
12.00 Cycling: Tour de France, Stage 20, Men Eurosport 1
12.20 Porsche Supercup, Hungarian Grand Prix Qualification Diema Sport 3
13.30 Formula 1, Hungarian Grand Prix Third Practice Diema Sport 3
13.30 Fencing: Hong Kong World Championship Eurosport 2
14.00 Volleyball, China - Turkey (women) MAX Sport 2
15.15 Formula 2, Hungarian Grand Prix Sprint Diema Sport 3
15.30 Golf, European Tour MAX Sport 4
17.00 Formula 1, Hungarian Grand Prix Qualification Diema Sport 3
19.00 CSKA 1948 – Botev (Vr) Diema Sport
19.00 Tennis, tournament in Kitzbuhel MAX Sport 1
19.30 Tennis, tournament in Estoril MAX Sport 3
20.00 Golf: PGA Tour, 3M Open, third day Eurosport 2
21.00 Swimming: Commonwealth Games, Glasgow, second day Eurosport 1
21.15 Lokomotiv (Sf) – Levski Diema Sport
21.30 Tennis, tournament in Estoril MAX Sport 3
Sports on TV on Saturday (July 25)
Here's what we can watch today
Jul 25, 2026 07:57 46
11.00 Volleyball, Brazil – Italy (women) MAX Sport 2