"Пълен хаос": наплив на десетки хиляди мигранти в Испания

Над 40 000 мигранти от Мароко достигнаха през последните дни испанския ексклав Сеута в Северна Африка плувайки, пишат испанските медии и агенция Ройтерс. Някои източници говорят дори за близо 50 000 нелегални мигранти. Такива са и преценките на испанското вътрешно министерство, което ще публикува официален докад на 3 август, понеделник.

В четвъртък правителството в Мадрид обяви, че изпраща войници в града - включително водолазни единици и военен кораб. Освен това броят на служителите в специалните полицейски части ще бъде увеличен. Войниците трябва да подпомогнат Гражданската гвардия в "поддържането на сигурността в град Сеута", обясни правителството.

Този петък градът осъмна със стотици млади мигранти в парковете, спящи на влажната трева. Градът се превърна в импровизирана обществена спалня, пише испанският "Ел Паис", докато притокът на хора през границата с Мароко продължава. Центровете за прием на мигранти в Сеута са препълнени. Капацитетите им са надхвърлени многократно.

Сеута, испански автономен град на северноафриканското крайбрежие, е територия на ЕС и граничи с Мароко. Особено силен е бил напливът в четвъртък, когато по медиите се появиха кадри от навлизането на мигрантите в града.

Най-малко 19 души са загинали

Испанските власти съобщиха, че най-малко 19 души са загинали при опит да достигнат испанския ексклав. Председателят на профсъюза на Гражданската гвардия Рашид Сбихи определи ситуацията в града като "пълен хаос". Границата на практика е колабирала, казва той. Мароканските власти все още не са коментирали случая.

Регионалният президент Хуан Хесус Вивас призова централното правителство да обяви извънредно положение "по съображения за национална сигурност". Мадрид обаче отхвърли обявяването на национално извънредно положение.

Същевременно и от другия испански ексклав Мелиля дойдоха съобщения, че в нощта срещу петък нелегално са влезли стотици мигранти.

ЕС предлага подкрепа на Испания. В Италия говорят за изхвърляне от Шенген.

Комисарят по миграцията Магнус Брунер "изрази готовността на ЕС да подкрепи Испания по-силно – включително със сили на "Фронтекс", за да се овладее ситуацията", съобщи той в платформата X. Защитата на външните граници на ЕС е "съществена част от усилията ни за борба с нелегалната миграция".

Същевременно от Италия се чуват гласове за изхвърляне на Испания от Шенген, пише "Политико". "Кадрите от Сеута са шокиращи и за пореден път показват, че неконтролираната нелегална имиграция представлява реална заплаха за сигурността на европейските граници", написа италианската министър-председателка Джорджа Мелони в X.

Мелони, италианският вицепремиер Матео Салвини и външният министър Антонио Таяни призоваха за суспендиране на Шенгенското споразумение или за изключването на Испания от зоната за свободно придвижване. Съгласно споразумението хората могат да се придвижват свободно между 29-те европейски държави, подписали споразумението.

Причината - съдебно решение по въпроса за миграцията?

Възможно обяснение за наплива на нелегални мигранти е едно решение на Върховния съд на Испания от началото на юли. Според него лицата, които бъдат заловени в морето при опит да достигнат Сеута плувайки, не могат да бъдат незабавно върнати в Мароко. Вместо това е необходима редовна процедура съгласно законодателството за миграцията. Испанското министерство на вътрешните работи обвинява трафикантските мрежи, че злоупотребяват с това решение.

Същевременно в социалните мрежи се разпространяват видеоклипове с успешни преминавания на границата и призиви за нови опити. Според информация, предоставена от местен репортер на испанската агенция EFE, такива опити се подготвят и координират в затворени групи в чатове. Остава обаче неясно защо в четвъртък охраната на сухоземната граница временно се провали.

Подобна ситуация в Сеута възникна за последно през 2021 година. Тогава в рамките на два дни в града пристигнаха близо 10 000 души – по време на тежка политическа криза между Испания и Мароко. Този път няма признаци за подобен конфликт. Въпреки това в Сеута нараства тревогата от по-нататъшна ескалация. Местното население на града е около 83 000 души.

Всички фракции в общинския съвет сега съвместно призовават за по-решителни мерки. А в Мадрид опозиционната Народна партия призовава за промяна на Закона за чужденците, за да се гарантира "отказ още на границата".



Очаква се днес премиерът Педро Санчес и министърът на вътрешните работи Фернандо Гранде-Марласка да посетят Сеута. Същевременно Испания и Мароко възнамеряват да засилят граничния контрол и да ускорят екстрадициите. С това Мароко дава сигнал, че желае да сътрудничи. Остава неясен въпросът обаче колко бързо ще може да се стабилизира ситуацията и как ще бъдат подсигурени нуждите на множеството хора дотогава.