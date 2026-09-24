Защо все повече израелци се местят в Кипър

Нестабилната обстановка в Израел, чувството на несигурност, останало след нападението от 7 октомври 2023 година, и последвалите войни карат все повече израелци да поемат към Кипър. За мнозина близкият остров се превръща от ваканционна цел и дестинация за инвестиции в място за заселване. В някои случаи и в нещо като "план Б" - в случай на влошаване на ситуацията в Израел.

Точно така описват решението си няколко израелци, с които ДВ разговаря при условие за анонимност. "Искам да имам план Б, в случай че ситуацията в Израел се влоши", каза един от събеседниците ни. Наскоро той си е купил дом в голям жилищен комплекс в района на Лимасол в Кипър.

Друг посочва близостта и познатата атмосфера на Кипър като предимство. "Полетът трае 40 минути, пейзажът е същият, климатът – също. Все едно си в Израел, без реално да си там."

Трети пък свързва преместването си с бизнеса, като отбелязва, че много израелски компании са прехвърлили част от дейността си в Кипър, което улеснява търговията им със страните от ЕС.

Първи и втори дом

Населението на Република Кипър е под един милион души. А според някои оценки в израелски медии, понастоящем в Кипър живеят постоянно най-малко 3000 израелски семейства, като броят им нараства с няколкостотин всяка година.

Десетки хиляди израелци вече са закупили имоти на острова, според различни израелски издания. Вестник "Израел Хайом" например съобщава, че около 20 000 израелци притежават имоти в Кипър, без да живеят там целогодишно.

Данните от Кипърския кадастър, представени пред парламента, показват, че между 2021 и 2024 година само в крайбрежните окръзи Ларнака, Пафос и Лимасол са регистрирани общо 3851 прехвърляния на собственост и договори за продажба на израелски купувачи.

Строителни проекти с израелско участие

Интересът на Израел към Кипър обаче се простира отвъд апартаментите и ваканционните жилища и обхваща земи, туристически комплекси и големи инвестиционни проекти.

Един от най-известните примери е израелската хотелска група Fattal, чиито инвестиции в Кипър се оценяват на стотици милиони евро и включват хотели в Лимасол, Пафос и Ларнака.

В Ларнака инвеститори с израелски интереси стоят и зад реконструкцията на историческия хотел "Палм Бийч" - инвестиция на стойност над 110 милиона евро – както и зад проекта "Аква Резиденс", на стойност около 40 милиона евро, който предвижда изграждането на две 15-етажни кули по крайбрежието.

В района на Лимасол израелски инвеститор планира да съживи село, което е изоставено от десетилетия, като възстанови около 60 къщи и изгради туристически съоръжения, къмпинг и винарна. Проектът се намира в защитена зона "Натура 2000" и предизвика съпротива и разследване от страна на компетентните органи, след като част от строителните работи започнаха без необходимите разрешения за планиране и строеж.

Признаци за по-трайно присъствие

В същото време инфраструктурата, предназначена за израелската общност, става все по-забележима. В Ларнака, Лимасол и Пафос са отворени места за поклонение, търговски обекти и услуги за израелци - като например ресторанти, предлагащи кашерна храна.

По пътищата могат да се видят и реклами на иврит — включително материали от политически кампании. Миналото лято по кипърските магистрали се появиха билбордове на партията "Яшар" на Гади Айзенкот, насочени към израелските избиратели.

Може би най-ясният признак за все по-трайния характер на израелското присъствие е планираното изграждане на частно еврейско училище в Полемидия, близо до Лимасол, с капацитет до 1500 ученици.

Напомня на притока на руски капитал след 2013

Всичко това даде допълнителен тласък на все по-ожесточения политически дебат относно чуждестранните инвестиции и собствеността върху недвижими имоти като цяло. Засиленият интерес на израелците към Кипър напомня силно на масирания приток на руски капитали – процес, който се ускори, след като Кипър разшири програмата си за предоставяне на гражданство срещу инвестиции в периода след финансовата криза от 2013.

От АКЕЛ, основната лява партия в Кипър, която понастоящем е в опозиция, предупреждават за неконтролираната продажба на кипърски земи на чужденци, като конкретно визират покупките от страна на израелски граждани и създаването на затворени жилищни комплекси със собствена инфраструктура.

Депутат от партия "Пряка демокрация" отиде още по-далеч, заявявайки, че "Израел купува Кипър" и предупреждавайки, че кипърската икономика рискува да стане прекалено зависима от израелския капитал.

Тези позиции предизвикаха остра реакция от израелска страна. Израелският посланик в Кипър, Орен Анолик, отхвърли твърденията за прекомерно израелско влияние, като изтъкна, че хилядите израелци, които живеят и развиват бизнес на острова, са станали част от неговата социална и икономическа структура. Той също така предупреди, че изтъкването на конкретна националност и позоваването на стереотипи за "чужда икономическа мощ" биха могли да подхранят антисемитизма.

Правителството се стреми да привлече чуждестранни инвестиции

Кипърското правителство превърна привличането на чуждестранни инвестиции в ключов икономически приоритет. Президентът Никос Христодулидис многократно е назовавал целта Кипър да се утвърди като привлекателна дестинация за международни инвеститори.

Що се отнася конкретно до израелските инвестиции, показателно за подхода на кипърското правителство е едно изказване по темата на бившия министър на енергетиката и търговията Йоргос Папанастасиу. Миналата година, докато заемаше този пост, той отбеляза със задоволство, че "израелски предприемачи присъстват в много сектори на кипърската икономика", включително в туризма, технологиите, енергетиката, здравеопазването и сектора на недвижимите имоти.

Дебат в парламента

Дискусията вече достигна парламента, където има внесени законодателни предложения от двете основни партии в страната – лявата АКЕЛ и дясноцентристката "Демократична коалиция" (ДИСИ) – за налагане на ограничения върху покупките на земя от граждани на държави извън ЕС.

Според AKEЛ важен на този фон е и въпросът за масовите и неконтролирани покупки на имоти от чуждестранни граждани, тъй като те са един от факторите, които тласкат цените на имотите до нива, непосилни за средностатистическия жител на Кипър.

Автор: Лучано Лурицас