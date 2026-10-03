Bulgarian Cup
Second preliminary round:
Chernomorets Balchik - Etar Veliko Tarnovo 2:3
Botev Novi Pazar - Vihren Sandanski 1:4
Krumovgrad - Spartak Pleven 1:2
Balkan Botevgrad - Fratria 0:3
October 4 - Sunday, 13:00
Belasitsa Petrich - Dobrudzha Dobrich
October 4 - Sunday, 14:00
Minor Pernik - Beroe Stara Zagora
Oborishte Panagyurishte - Yantra Gabrovo
October 4 - Sunday, 15:00
Volov Shumen - Chernomorets Burgas
Lokomotiv Mezdra - Pirin Blagoevgrad
Bdin Vidin - Montana
National Sofia - Lokomotiv Gorna Oryahovitsa
Rodopa Smolyan - Nessebar
Zagorets Nova Zagora - Rilski Sportist
Neftohimik Burgas - Sportist Svoge
Yambol - Hebar Pazardzhik
Chavdar Troyan - Marek Dupnitsa
Spartak Plovdiv - Botev Ihtiman
Benkovski Isperih - Akademik Svishtov
In the next round: Etar will host Spartak Varna, Vihren will welcome Lokomotiv Sofia, Fratria will play at home against Botev Vratsa, and Spartak Varna will host Levski.