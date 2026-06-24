Apocalyptic heatwave in France: Death toll rises, 58 departments under red alert from today

France is in the grip of an unprecedented and deadly wave of extreme heat, which has already claimed dozens of lives and paralyzed public life.
The national meteorological service Meteo-France announced that from noon a total of 58 departments are under the highest level of dangerous weather - code red. The situation is rapidly becoming more complicated after the previous two days broke all historical temperature records in the country, TF1 Info, Reuters and France 24
The black statistics: Victims and injured
The heat has dealt a heavy blow to the health of the population. As of the morning hours, official data indicate:
- Over 40 deaths: Health authorities reported dozens of deaths directly or indirectly linked to the heat. At least 18 people have died from heatstroke and heart complications, including three elderly people in the Bordeaux region.
- Child Tragedy: Two children (aged 2 and 4) died in the southern town of Carpentras after being left in an overheated car under the scorching sun.
- Increase in drownings: An extraordinary jump marks the black statistics on water bodies. Prime Minister Sébastien Lecornu confirmed that at least 40 people have drowned since the start of the wave (June 18) while trying to cool off in unprotected areas, rivers and lakes, the majority of them being young people.
Absolute records: The hottest weather since 1947
Tuesday, June 23, was officially declared the hottest day in the history of meteorological measurements in France. The national thermal indicator reached unprecedented 29.8°C (average of day and night temperatures across the country), breaking records from 2003 and 2019.
- In Bordeaux mercury has reached devastating 41.9°C.
- В Поатие бяха отчетени 41,2°C.
- Тази сутрин температурите в по-голямата част от страната не паднаха под 21–25°C, носейки тропическа и задушна нощ.
Извънредни мерки: Затворени училища и мобилизация в болниците
Заради реалната опасност от колапс на здравната система, Министерството на здравеопазването активира Ниво 2 на извънредния план „Орсан“ (Orsan), предназначен за справяне с масов прилив на пациенти в болниците. Здравният министър Стефани Рист предупреди за огромно напрежение в спешните отделения.
Над 1350 училища в страната остават напълно затворени, а други 1800 промениха графиците си, за да предпазят децата от прегрелите класни стаи, където температурите надхвърлиха 32°C. Отменени са редица културни масови прояви, а емблематични туристически обекти като Лувъра и Айфеловата кула затварят по-рано, за да се избегнат инциденти с туристи в най-критичните часове.
Какво предстои?
Прогнозите за днешния следобед са стряскащи. Очакват се максимални температури между 39°C и 41°C на широк фронт от Южна Бретан през Париж до Бургундия, като в районите на Вал дьо Лоар и Аквитания термометрите ще ударят 42°C – 43°C. Синоптиците предупреждават, че облекчение може да се очаква най-рано в петък вечерта с навлизането на мощни и потенциално опасни гръмотевични бури от запад.
Източник: Информацията е базирана на актуалните бюлетини на френската метеорологична служба Météo-France, изявленията на правителството пред френската телевизия TF1 Info, както и световните информационни агенции