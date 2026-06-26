Мицкоски: Не можем да игнорираме „слона в стаята“, човешките права на македонската общност при нашия източен съсед са нарушени

Премиерът на Северна Македония Християн Мицкоски отново поиска заключение на Европейския съвет, че повече няма да има пречки по европейския път на страната. В интервю по МРТ 1, продължило повече от два часа и посветено на двете години управление на правителството му, Мицкоски заяви, че управлението на Северна Македония не иска страната просто да влезе в състезанието, а да го завърши, предаде БТА.

„Ние не можем да игнорираме "слона в стаята", но да видим дали това (промените в конституцията) е последно (...) Ако е така, нека някак да го формализираме. И това не е гаранция, но всяко заключение (на Европейския съвет) получава подкрепата на всички страни членки, което не означава, че утре някоя държава няма да премисли, но е по-добре от сегашното положение. С такова заключение ние ще имаме институционална памет и винаги ще можем да се позовем на това”, заяви Мицкоски по повод условията за начало на преговори на страната с ЕС.

Той отново разви тезата си за искането на България за промяна в конституцията на страната и включването на българите в нея е заради незачитането на човешките права на българската общност в Северна Македония.

„Нека да анализираме това. Ние сме политици, а не експерти по човешките права и с тази тема можем да злоупотребим. В Европа има институция, където има експерти по човешките права - Европейския съд по правата на човека в Страсбург. И той взима решения по определени случаи въз основа на факти, доказателства (...) Тази институция много пъти досега е произнесла присъди, че човешките права на македонската общност при нашия източен съсед са нарушени и нито един път (не е взимал решение за нарушени човешки права) за българската общност у нас. Ако резултатът е 14:0 за кои човешки права и промяна на конституцията у нас говорим? ... Ако за нас важи това, трябва да важи и за тях. Нашият източен съсед приел резолюция, подписал е Конвенция, което означава, че трябва да гарантира човешките права на македонската общност и да изпълни присъдите от Страсбург, да им позволи да се организират - културно, социално, обществено. Те (България) не го правят, защото тази живковистката политика, която трае с десетилетия, отричаща македонската идентичност, внася страх до костите им, защото това сдружение ще има право да има свой представител в Министерския съвет за малцинствата. И ще се идентифицира, ще се легитимира”, заяви Мицкоски, според когото правителството му „с мъдрост, тактика и стратегия” трябва да поправи „това, което вече е сторено” от предишното правителство на страната, с подписването на преговорната рамка.

Мицкоски направи препратки към протоколите между България и Северна Македония, в които е вписана и работата на Съвместната историческа комисия, както и към думи на премиера на България по време на посещението му в Санкт Петербург през 2019 г. в качеството му на президент.

"Тогава в качеството му на президент на България казва, че писмеността идва от там (от България) и стига до Руската федерация. И им казва: ние ви дадохме писмеността, а вие ни освободихте и ние вечно ще прославяме руската жертва за независима България, т.е. Санстефанска България. Сега, не трябва аз да казвам какво е Санстефанска България, в какви географски граници е Санстефанска България и какво значи това, преведено в днешно време - Протокол 1 и Протокол 2. В политиката стратегически трябва да анализирате, преди да сложите подпис и да сте наясно с възможните предизвикателства", заяви Мицкоски.

Премиерът на Северна Македония заяви, че не очаква да има „каквито и да било промени в процеса на евроинтеграция на Северна Македония, защото това е договор, който може да се промени само с консенсус” от държавите членки на ЕС.

„Не очаквам някоя от държавите-членки на ЕС да иска да се промени този договор, защото биха загубили частично от своите позиции. Но затов според мен двете най-влиятелни държави членки (на ЕС) - Франция и Германия, дадоха едно предложение, което едновременно ще забърза интеграцията и ще даде на региона на Западните Балкани възможности”, каза Мицкоски, по повод нон пейпъра на президента на Франция Еманюел Макрон и германския канцлер Фридрих Мерц, представен на срещата на върха ЕС-Западни Балкани в Черна гора.

Той посочи, че по време на срещите си в Тиват с Макрон и Мерц ясно е дефинирал, какво мисли „че може да се добави или да се премахне от тяхното предложение”.

„Защото ако тяхното предложение е обвързано със затваряне на клъстери (...), тогава не виждам целесъобразността (за Северна Македония). Може би е достатъчно да се намери някакъв друг механизъм, като Плана за растеж или Плана за реформи, и по този начин да се даде подкрепа на държавите от Западните Балкани. Това беше моето предложение на тези срещи. Мисля, че предизвиках внимание, ще видим дали това ще бъде взето предвид, но при всички положения аз съм доволен от това, че се търсят конструктивни решения в рамките на възможното, да се предложи европейска перспектива на региона. И това е добре. Това е по-добре от политическо блато”, заяви Мицкоски.