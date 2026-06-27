Trump threatens Europe with 100% tariffs over digital tax

US President Donald Trump unleashed a serious shake-up on global markets after issuing a direct threat to impose 100 percent punitive tariffs on imported goods from any European country that introduced a digital tax on American technology giants.
The statement, made in Trump's characteristic aggressive style on social networks, puts transatlantic economic relations on the brink of a full-scale trade war.
Details are revealed by global media such as Bloomberg, The Wall Street Journal and the Financial Times.
The Apple of Discord: The “Big Tech“ Tax
The White House threat is a direct response to plans by several leading European economies – including France, Spain and Italy – to finalize national legislation to tax the income of companies like Apple, Google, Meta and Amazon generated on their territory.
- US position: Trump has categorically stated that these taxes are a “discriminatory attack on American innovation and American workers“. According to him, Washington will not allow foreign governments to "milk" the most successful US companies.
- Brussels' response: The European Commission reacted with restraint but firmness, stating that digital taxation aims to ensure a fair tax environment and that the EU is ready to protect its economic interests with reciprocal measures if Washington takes action.
Economic consequences for European business
If Trump carries out his threat, the consequences for the European economy will be devastating. 100% tariffs would practically block access to the US market for key sectors. The most at risk are:
- The automotive industry of Germany.
- Луксозните стоки и винено-спиртният сектор на Франция и Италия.
- Земеделската продукция и индустриалните стоки от Южна Европа.
Финансовите анализатори предупреждават, че подобен протекционизъм ще ускори инфлацията от двете страни на Атлантика и може да тласне глобалната икономика към рецесия.
Най-застрашените български сектори
Ако Вашингтон пристъпи към реални действия, българската икономика ще понесе сериозни щети в няколко ключови направления:
- Автомобилна индустрия (Компоненти): България е основен производител на автомобилни части, сензори, кабели и софтуер за германските автомобилни гиганти. Блокирането на немския износ за САЩ автоматично ще свие поръчките към българските заводи и може да доведе до съкращения на работни места.
- Земеделие и хранително-вкусова промишленост: САЩ са ключов пазар извън ЕС за специфични български продукти като бяло саламурено сирене, кашкавал, консервирани зеленчуци и преработени храни. 100-процентово мито би направило тези стоки непродаваеми зад Океана.
- Етерично-маслена индустрия: Българското лавандулово и розово масло са суровини за американската козметична и фармацевтична индустрия. Оскъпяването им ще пренасочи американските купувачи към алтернативни пазари в Азия.
- Машиностроене и хидравлика: Българският износ на хидравлични помпи и индустриално оборудване за американския пазар бележи устойчив ръст през последните години и също попада под общия удар.
Първи коментари от Европейската комисия
Източници от Брюксел потвърдиха, че Европейската комисия вече подготвя списък с ответни мерки. ЕС планира да отговори реципрочно, като обложи емблематични американски стоки (като моторни превозни средства, мотоциклети, бърбън и земеделски продукти от щати, които подкрепят администрацията на Тръмп). Европейските лидери призоваха за единство, за да се избегне сценарият, при който отделни държави биват притискани поотделно от Вашингтон.