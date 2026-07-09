Значителна промяна в позицията на Тръмп за Украйна: европейските съюзници остават предпазливо оптимистични

Западните медии отразяват широко приключилата вчера среща на върха на НАТО в турската столица Анкара и поведението там на европейските лидери и на президента на САЩ Доналд Тръмп.

Великобритания

За европейските лидери от НАТО списъкът с оплаквания на Доналд Тръмп срещу алианса на срещата на върха в Турция тази седмица едва ли беше изненада - неочаквани бяха топлите думи на американския президент за Украйна, отбелязва британският в. "Файненшъл Таймс".

Промяната на позицията на Тръмп в Анкара от откровена критика към украинския президент Володимир Зеленски към това да му позволи да произвежда американски оръжия беше забележителният момент от срещата на върха на лидерите на НАТО в Турция, която на моменти заплашваше да се превърне в нещо странно, допълва вестникът.

Според изданието новият тон на Тръмп е оставил европейските съюзници предпазливо оптимистични, че непостоянният лидер на Америка е направил значителна промяна в полза на Киев, обобщава "Файненшъл Таймс".

Германия

На срещата на върха на НАТО в Анкара президентът на САЩ Доналд Тръмп заплаши датчаните и отхвърли испанците; изглежда, че вече е отписал алианса, посочва "Шпигел". Но зад затворени врати се говори, че нещата са се развили по различен начин, допълва изданието.

"Сцената беше перфектно осветена. Всички бяха научили репликите си. Всичко трябваше да мине гладко. Първо действие: Пищна вечеря в двореца на турския президент. Второ действие: Кратка работна сесия с няколко факта за европейските отбранителни усилия. Трето действие: Пресконференции с единни послания за сила към света. Такъв беше сценарият. Но Тръмп просто сам пренаписа ролята си", отбелязва сайтът на държавната телевизия Цет Де Еф.

"Преди да започне второто действие - работната сесия, Доналд Тръмп се срещна с генералния секретар на НАТО. И въпреки че Марк Рюте вече беше пътувал предварително до Вашингтон за среща с Тръмп, обяснявайки му с числа, че европейците са разбрали и всъщност допринасят повече, Тръмп предприе пълномащабна атака: той повдигна въпроса за Гренландия и остро критикува съюзниците за това, че не подкрепят САЩ във войната с Иран", продължава медията.

"Испания беше конкретна мишена – Тръмп заяви, че иска напълно да прекрати търговските отношения с тази страна. И докато правеше това, той постави под въпрос цялата НАТО : Какъв е смисълът от съюза, ако така или иначе не помага на САЩ", отбелязва Цет Де Еф.

Тази медия също така задава въпроса "Ние, европейците, пешки ли сме?" и отбелязва, че като че ли основната цел на срещата на върха на НАТО в Анкара е била Тръмп да бъде доволен.

"Франкфуртер Алгемайне Цайтунг" посочва двойнствено поведение от страна на президента на САЩ, отбелязвайки, че пред камерите, които снимат, американският президент критикува съюзниците, но на срещи зад затворени врати той казва: Искаме да останем с вас.

Дали генералният секретар на НАТО Марк Рюте е подчинен на президента на САЩ Доналд Тръмп, е въпросът, чийто отговор търси "Франфуртер Рундшау". Изданието отбелязва, че срещата на върха на НАТО в Анкара показа докъде е готов да стигне ръководителят на алианса Рюте, за да поддържа американския президент доволен.

Вестникът описва как журналистът Расмус Сванеборг от датската информационна агенция Рицау (Ritzau) задава на Рюте въпроса: "Дали това, че седите там и не казвате нищо, влияе на самоуважението ви?", визирайки мълчанието на Рюте, докато Тръмп публично говореше за анексиране на Гренландия, заплашвайки съюзници като Испания с търговски санкции и започвайки търговски войни.

САЩ

"Вашингтон Пост" отбелязва края на прекратяването на огъня между Вашингтон и Техеран, което президентът Доналд Тръмп обяви на срещата на върха на НАТО в Анкара.

Вестникът цитира думите му: "Те са мръсници. Болни хора. Водени са от болни хора и са жестоки хора, насилници. Според мен е просто загуба на време да се занимаваме с тях. Те са лъжци... нещо не е наред с тях. Те са луди. Според мен всичко свърши."

Медията изнася и друг цитгат на Тръмп, според когото преговорите с Иран могат да продължат, но той е дълбоко скептичен относно това дали ще бъдат продуктивни.

След като обиди съюзниците на срещата на върха на НАТО, президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че те го обичат, отбелязва друг американски вестник - "Ню Йорк Таймс".

Изданието дава оценката, че срещата в Турция показа най-нестабилното поведение на президента Тръмп, като той се движеше от презрение към похвали за европейските страни, включително някои, чието търпение да го успокояват се е изчерпало.

Вестникът цитира думите на президента от пресконференция, на която той каза:"Искам само да кажа, че в тази стая имаше огромна любов", не много време след като беше заявявал "Не съм доволен от НАТО".

Описвайки срещите си при закрити врата Тръмп се похвали: "Те казаха: "Господине, обичаме ви." Това беше казано от зрели хора. Не е ли мило?!".