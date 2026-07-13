New wave of US strikes in Iran: At least 13 cities hit

The United States has launched massive airstrikes against the Islamic Republic. The US military has attacked military and strategic sites in at least 13 Iranian cities, the NourNews agency, which is close to the security forces, reported.
The operation marks another large-scale escalation of tensions in the Middle East.
Which cities were attacked?
According to official information from Tehran, the strikes affected strategic regions in the country. The list of affected cities includes:
- Abadan and Ahwaz
- Bandar Abbas and Bandar Mahshahr
- Behbahan, Dezfull and Endymeshk
- Boucher (Nuclear Power Plant District)
- Jask and Sirik
- Островите Кешм и Хоррамшахр
- Хондаб
Причина за американската офанзива
Военната кампания на САЩ е в отговор на продължаващите атаки срещу търговското корабоплаване в Ормузкия проток. Последният сериозен инцидент включваше нападение срещу контейнеровоза „Галакси“, плаващ под кипърски флаг.
Американското Централно командване (СЕНТКОМ) по-рано обяви, че няма да толерира заплахите за глобалната сигурност в региона. Вашингтон вече затегна икономическия натиск, като отмени ключови петролни лицензи на Техеран.
Техеран заплашва със „смазващ отговор“
Иранските власти и Корпусът на гвардейците на ислямската революция (КГИР) осъдиха действията на САЩ. Те ги определиха като грубо нарушение на предишни споразумения за примирие.
От КГИР предупредиха, че всяка следваща намеса в Ормузкия проток ще срещне незабавна военна реакция. Регионът остава в състояние на пълна бойна готовност, а международните партньори призовават за спешно завръщане към дипломацията.