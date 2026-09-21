Historical disgrace: CDU falls out of parliament in Mecklenburg-Vorpommern

The German Christian Democratic Union (CDU) suffered a historic and catastrophic defeat, for the first time in its post-war history failed to pass the 5 percent threshold to enter the local parliament in the province Mecklenburg-Vorpommern. According to the final estimates from the vote, held on September 20, 2026, Chancellor Friedrich Merz's conservatives are only 4.9% of the vote, leaving them out of the northeastern province.
Full results from election day
The election was held with a record high voter turnout of 78.1% (compared to 70.8% in 2021). The final data indicate a serious shift in the layers of regional policy:
- Alternative for Germany (AfD): Comes out as the first political force with an impressive 38.2% – more than double the previous election (16.7%).
- German Social Democratic Party (SPD): Current Chancellor Manuela Schwesig made a strong final campaign, but came in second with 35.5% (down from 39.6%).
- The Left Party (Die Linke): Belongs to 6.5%.
- Зелените (Grüne): Запазват присъствието си в парламента с 5,7%.
- Алианс „Сара Вагенкнехт“ (АСВ) и Свободната демократическа партия (СДП): Претърпяха провал, като АСВ събра 4,8%, а СДП се срина до едва 1,0%.
Политическо земетресение за Берлин и Фридрих Мерц
Германският канцлер Фридрих Мерц официално определи изборния резултат като „катастрофа“ и „бедствие“ за партията. Това е третото поредно тежко изборно поражение за ХДС в рамките на две седмици, след вота в Саксония-Анхалт, което засилва сериозно вътрешнопартийния натиск върху канцлера и поставя въпроси за неговото политическо бъдеще. Опозицията в лицето на АзГ вече открито поиска неговата оставка.
Въпреки че крайнодясната АзГ обяви, че има мандат за съставяне на правителство, тя остава в пълна политическа изолация, тъй като останалите партии категорично отказват коалиционни преговори с нея. Най-вероятният сценарий е съставяне на стабилно коалиционно правителство около ГСДП на Мануела Швезиг, Лявата партия и Зелените.
Източници: Tagesschau, AFP, dpa, NDR, Парламентът на Мекленбург-Предна Померания