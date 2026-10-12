Citroen 2CV се завръща като евтин електромобил

Париж, Порт дьо Версай. Екип на mobile.bg от мястото на събитието

Citroen представи 2 CV Concept на автосалона в Париж с намерението да върне легендарното име като малък и достъпен електромобил. Бъдещият сериен модел ще бъде произвеждан в Европа, а целевата му начална цена е около 15 000 евро. Очаква се автомобилът да бъде представен в серийна версия до 2028 година и да заеме място между Ami и C3 в гамата. Citroen определя концепта като съвременен прочит на 2CV, а не като директно копие на оригинала.

Концептът е дълъг 3,76 метра, което го прави по-къс от оригиналния 2CV, а теглото е приблизително 1000 килограма. По-ниската маса позволява използването на по-малка батерия, като идеята е автомобилът да остане по-достъпен както при покупка, така и при експлоатация. Каросерията използва широки и сравнително плоски панели, опростени въздухозаборници и брони, които могат да се сменят поотделно. Citroen работи и с Michelin по дигитален модел на гумите, предназначен да следи състоянието им и да адаптира поведението на автомобила спрямо пътните и атмосферните условия.

Външният дизайн запазва основните пропорции на 2CV с високо предно стъкло, заоблен покрив, отделни калници и кръгли фарове. Сред препратките към оригинала са дръжките на вратите, откритите чистачки, сгъваемият текстилен покрив и стоманените колела с диаметър 19 цола.

Интериорът включва широки седалки, подвижни кошници за багаж и 8-инчов квадратен сензорен екран, комбиниран с физически бутони. Отделно радио, наречено „Radioën“, може да се изважда и да се използва като преносим високоговорител. Предвидена е и система Smart Vision Display, която показва основната информация в полезрението на водача.

Някои детайли са направени като директни препратки към историята на модела. Джобовете във вратите са оформени така, че да побират яйца, а маркировките 48, 90 и 26 върху предното стъкло обозначават годината на появата на оригиналния 2CV, края на производството му и дебюта на концепта. Серийният автомобил вероятно ще бъде по-опростен от изложбения прототип, но Citroën възнамерява да запази неговия компактен размер, електрическо задвижване и ретро характер.