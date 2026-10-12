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Citroen 2CV се завръща като евтин електромобил

Citroen 2CV се завръща като евтин електромобил

12 Октомври, 2026 13:15 1 353 6

  • citroën 2cv-
  • електромобили-
  • автосалон париж-
  • citroën-
  • достъпни електромобили

Концептът е по-къс от оригинала, тежи около един тон и трябва да се превърне в сериен модел до 2028 година

Citroen 2CV се завръща като евтин електромобил - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Париж, Порт дьо Версай. Екип на mobile.bg от мястото на събитието

Citroen представи 2 CV Concept на автосалона в Париж с намерението да върне легендарното име като малък и достъпен електромобил. Бъдещият сериен модел ще бъде произвеждан в Европа, а целевата му начална цена е около 15 000 евро. Очаква се автомобилът да бъде представен в серийна версия до 2028 година и да заеме място между Ami и C3 в гамата. Citroen определя концепта като съвременен прочит на 2CV, а не като директно копие на оригинала.

Citroen 2CV се завръща като евтин електромобил

Концептът е дълъг 3,76 метра, което го прави по-къс от оригиналния 2CV, а теглото е приблизително 1000 килограма. По-ниската маса позволява използването на по-малка батерия, като идеята е автомобилът да остане по-достъпен както при покупка, така и при експлоатация. Каросерията използва широки и сравнително плоски панели, опростени въздухозаборници и брони, които могат да се сменят поотделно. Citroen работи и с Michelin по дигитален модел на гумите, предназначен да следи състоянието им и да адаптира поведението на автомобила спрямо пътните и атмосферните условия.

Citroen 2CV се завръща като евтин електромобил

Външният дизайн запазва основните пропорции на 2CV с високо предно стъкло, заоблен покрив, отделни калници и кръгли фарове. Сред препратките към оригинала са дръжките на вратите, откритите чистачки, сгъваемият текстилен покрив и стоманените колела с диаметър 19 цола.

Citroen 2CV се завръща като евтин електромобил

Интериорът включва широки седалки, подвижни кошници за багаж и 8-инчов квадратен сензорен екран, комбиниран с физически бутони. Отделно радио, наречено „Radioën“, може да се изважда и да се използва като преносим високоговорител. Предвидена е и система Smart Vision Display, която показва основната информация в полезрението на водача.

Citroen 2CV се завръща като евтин електромобил

Някои детайли са направени като директни препратки към историята на модела. Джобовете във вратите са оформени така, че да побират яйца, а маркировките 48, 90 и 26 върху предното стъкло обозначават годината на появата на оригиналния 2CV, края на производството му и дебюта на концепта. Серийният автомобил вероятно ще бъде по-опростен от изложбения прототип, но Citroën възнамерява да запази неговия компактен размер, електрическо задвижване и ретро характер.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Съгласен

    3 1 Отговор
    В прав текст, орелът се завръща като на гарга.

    13:17 12.10.2026

  • 2 сектант

    6 0 Отговор
    15000 евро е добре за чисто нова кола, дори и на ток само за града

    13:19 12.10.2026

  • 3 Мдаа!🤔

    5 0 Отговор
    Симпатичен малък автомобил! Жалко, че е на батерийки!

    Коментиран от #4

    13:25 12.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Така се прави

    0 0 Отговор
    Да се учат китайците

    13:57 12.10.2026

  • 6 Миндич

    0 0 Отговор
    Стигнах до батерията и спрях да чета нататък.

    14:07 12.10.2026