Range Rover GT: хечбек или SUV?

Land Rover представи най-новия модел в своята гама преди седмици, но едва сега от компанията разказаха малко повече за него. Макар от Jaguar Land Rover да настояват да го възприемаме по-скоро като автомобил, новият Range Rover GT е замислен като гран турер с по-ниска каросерия, по-аеродинамична форма и поведение, ориентирано към дълги пътувания. Прототипите вече са преминали изпитания по маршрут от Великобритания през Белгия до Германия, включително на пистата Нюрбургринг, като целта е да бъдат доработени возията и усещането зад волана. Според представянето на модела GT ще има най-ниския център на тежестта сред всички Range Rover досега, което трябва да помогне за стабилността и комфорта при движение по асфалт. Въпреки пропорциите, близки до тези на купе или бърз фастбек, марката не се отказва от ключова характеристика на Range Rover. Jaguar Land Rover определя модела като „изключително способен извън пътя“ и „лидер сред преките си конкуренти“ в тази област.

Range Rover GT ще използва новата Electric Modular Architecture, или EMA. Продажбите ще започнат с изцяло електрическа версия, а по-късно към гамата ще бъде добавен и хибрид. Компанията е потвърдила платформата и електрическото задвижване, но част от техническите данни остават на ниво предположения. Възможно е GT да получи 850-волтова електрическа система и батерия с капацитет 118 кВтч, сходна с тази на Jaguar Type 01. При такъв вариант бързото зареждане с постоянен ток би могло да достига 350 кВт. За по-вероятна се смята конфигурация с два електромотора, докато тримоторната система на Jaguar би била по-сложна и по-скъпа.

Кабината ще бъде една от най-големите промени при новия модел. Тя ще използва решения, познати от Jaguar Type 01, сред които двуспицов волан, плаваща централна конзола и голям централен екран за инфотейнмънт системата. Така Range Rover GT ще заеме необичайно място в гамата на марката. Той няма да бъде класически хечбек, но и няма да следва високата и масивна конструкция на традиционните SUV модели. Вместо това ще съчетава ниска позиция на пътя, електрическо задвижване, възможности за движение извън асфалт и интериор, който се отдалечава от досегашния дизайн на Range Rover.