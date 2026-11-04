Сега пък акциз от 6000 евро за най-мощните автомобили искат властите у нас

Акциз от 500 до 6000 евро за най-мощните автомобили предлага правителството. Мярката е заложена в одобрените от Министерския съвет промени в Закона за акцизите и данъчните складове, но все още не е окончателна. Законопроектът трябва да бъде разгледан на първо и второ четене от 52-рото Народно събрание.

Новото облагане ще се отнася за леки автомобили с двигател с вътрешно горене с максимална полезна мощност от 250 kW нагоре. Предвидени са четири нива на акциза:

500 евро за автомобили от 250 kW до 300 kW;

1500 евро за автомобили от 301 kW до 350 kW;

3000 евро за автомобили от 351 kW до 500 kW;

6000 евро за автомобили с мощност над 500 kW.

Според Министерския съвет мярката е продиктувана от „необходимостта от допълнителни бюджетни приходи“. В предложението са включени и други промени, свързани с контрола върху акцизните стоки и ограничаването на възможностите за отклоняване от облагане. Акцизът няма да се прилага за изцяло електрическите превозни средства. Изключение е предвидено и за специализирани автомобили със служебно предназначение, сред които линейки, противопожарни автомобили и автомобили със специален режим на движение.

При хибридните автомобили при определяне на облагаемата основа ще се взема предвид само максималната полезна мощност на двигателя с вътрешно горене. Данните трябва да са посочени в сертификата за съответствие или в друг приложим официален документ. Мощността на електрическия мотор няма да се добавя към нея. Законопроектът предвижда още правила за движението, съхранението и използването на енергийни продукти, електрическа енергия и други акцизни стоки. Целта е да се изчистят нормативни неясноти и да се улесни контролът, без да се създават допълнителни административни изисквания за добросъвестните икономически оператори. Предложението ще влезе в сила само ако бъде прието от парламента. До приключването на законодателната процедура размерите на новия акциз не са окончателни.