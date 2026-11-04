Сега пък акциз от 6000 евро за най-мощните автомобили искат властите у нас

Акциз от 500 до 6000 евро за най-мощните автомобили предлага правителството. Мярката е заложена в одобрените от Министерския съвет промени в Закона за акцизите и данъчните складове, но все още не е окончателна. Законопроектът трябва да бъде разгледан на първо и второ четене от 52-рото Народно събрание.
Новото облагане ще се отнася за леки автомобили с двигател с вътрешно горене с максимална полезна мощност от 250 kW нагоре. Предвидени са четири нива на акциза:
- 500 евро за автомобили от 250 kW до 300 kW;
- 1500 евро за автомобили от 301 kW до 350 kW;
- 3000 евро за автомобили от 351 kW до 500 kW;
- 6000 евро за автомобили с мощност над 500 kW.
Според Министерския съвет мярката е продиктувана от „необходимостта от допълнителни бюджетни приходи“. В предложението са включени и други промени, свързани с контрола върху акцизните стоки и ограничаването на възможностите за отклоняване от облагане. Акцизът няма да се прилага за изцяло електрическите превозни средства. Изключение е предвидено и за специализирани автомобили със служебно предназначение, сред които линейки, противопожарни автомобили и автомобили със специален режим на движение.
При хибридните автомобили при определяне на облагаемата основа ще се взема предвид само максималната полезна мощност на двигателя с вътрешно горене. Данните трябва да са посочени в сертификата за съответствие или в друг приложим официален документ. Мощността на електрическия мотор няма да се добавя към нея. Законопроектът предвижда още правила за движението, съхранението и използването на енергийни продукти, електрическа енергия и други акцизни стоки. Целта е да се изчистят нормативни неясноти и да се улесни контролът, без да се създават допълнителни административни изисквания за добросъвестните икономически оператори. Предложението ще влезе в сила само ако бъде прието от парламента. До приключването на законодателната процедура размерите на новия акциз не са окончателни.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Подкрепям
Коментиран от #3
17:40 04.11.2026
2 честен ционист
17:41 04.11.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Карай
До коментар #3 от "Кой":но е редно и зверски да си платиш.
17:47 04.11.2026
5 Дзак
17:50 04.11.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 1588
Коментиран от #8
17:56 04.11.2026
8 Добре че бяха комунистите
До коментар #7 от "1588":Че да има какво да крадете сега. А след вас за поколенията ще оставите една опоскана държавица. Дано има възмездие.
17:59 04.11.2026