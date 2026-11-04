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Сега пък акциз от 6000 евро за най-мощните автомобили искат властите у нас

Сега пък акциз от 6000 евро за най-мощните автомобили искат властите у нас

4 Ноември, 2026 17:38 873 8

  • акциз-
  • автомобили-
  • министерски съвет-
  • данъци-
  • бюджет

Електромобилите и специализираните автомобили вече са изключени

Сега пък акциз от 6000 евро за най-мощните автомобили искат властите у нас - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Акциз от 500 до 6000 евро за най-мощните автомобили предлага правителството. Мярката е заложена в одобрените от Министерския съвет промени в Закона за акцизите и данъчните складове, но все още не е окончателна. Законопроектът трябва да бъде разгледан на първо и второ четене от 52-рото Народно събрание.

Новото облагане ще се отнася за леки автомобили с двигател с вътрешно горене с максимална полезна мощност от 250 kW нагоре. Предвидени са четири нива на акциза:

  • 500 евро за автомобили от 250 kW до 300 kW;
  • 1500 евро за автомобили от 301 kW до 350 kW;
  • 3000 евро за автомобили от 351 kW до 500 kW;
  • 6000 евро за автомобили с мощност над 500 kW.

Според Министерския съвет мярката е продиктувана от „необходимостта от допълнителни бюджетни приходи“. В предложението са включени и други промени, свързани с контрола върху акцизните стоки и ограничаването на възможностите за отклоняване от облагане. Акцизът няма да се прилага за изцяло електрическите превозни средства. Изключение е предвидено и за специализирани автомобили със служебно предназначение, сред които линейки, противопожарни автомобили и автомобили със специален режим на движение.

При хибридните автомобили при определяне на облагаемата основа ще се взема предвид само максималната полезна мощност на двигателя с вътрешно горене. Данните трябва да са посочени в сертификата за съответствие или в друг приложим официален документ. Мощността на електрическия мотор няма да се добавя към нея. Законопроектът предвижда още правила за движението, съхранението и използването на енергийни продукти, електрическа енергия и други акцизни стоки. Целта е да се изчистят нормативни неясноти и да се улесни контролът, без да се създават допълнителни административни изисквания за добросъвестните икономически оператори. Предложението ще влезе в сила само ако бъде прието от парламента. До приключването на законодателната процедура размерите на новия акциз не са окончателни.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Подкрепям

    10 3 Отговор
    За келешлъка трябва да се плаща.

    Коментиран от #3

    17:40 04.11.2026

  • 2 честен ционист

    5 5 Отговор
    Те добре, че властите още не са почнали да искат, да се чака по 10г за автомобил.

    17:41 04.11.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Карай

    4 1 Отговор

    До коментар #3 от "Кой":

    но е редно и зверски да си платиш.

    17:47 04.11.2026

  • 5 Дзак

    2 1 Отговор
    Малко е!

    17:50 04.11.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 1588

    4 2 Отговор
    Когато комунистът говори, той лъже; когато мълчи, той крие; когато има власт, той краде; когато губи власт, той разрушава. Ето как са изградили своята история.

    Коментиран от #8

    17:56 04.11.2026

  • 8 Добре че бяха комунистите

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "1588":

    Че да има какво да крадете сега. А след вас за поколенията ще оставите една опоскана държавица. Дано има възмездие.

    17:59 04.11.2026