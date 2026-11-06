Yangwang U9 Xtreme е най-бързата серийна кола в света. Ето колко вдигна

Електрическият хиперкар Yangwang U9 Xtreme достигна 503,17 км/ч в Абу Даби и стана първият сериен автомобил, преминал границата от 500 км/ч. Постижението е реализирано на 1 ноември на затворен участък от пътя Sheikh Khalifa Bin Zayed International Road E11 в района Ал Дафра, а зад волана е бил германският състезател Марк Басенг. Международната автомобилна федерация призна резултата официално.

„Това постижение представлява значим етап в развитието на технологията на електрическите автомобили“, посочва FIA в съобщението си за рекорда. Федерацията уточнява, че скоростта е постигната при пробег само в една посока. Това означава, че резултатът не е двупосочна средна стойност, при която се отчитат влиянието на вятъра и различията в условията на трасето.

За опита местните власти затварят 10-километров участък от E11, включително права отсечка с дължина 7 км. Пътната настилка е почистена и проверена за дребни предмети, които биха могли да повредят гумите или да повлияят на стабилността при екстремната скорост.

На 31 октомври са направени два пробега, при които автомобилът достига максимум 490 км/ч. След това инженерите променят настройките на задния спойлер, за да увеличат притискането върху задната ос, коригират софтуера на окачването и настройват налягането в гумите. При двата допълнителни пробега на 1 ноември вторият завършва с 503,17 км/ч.

Yangwang U9 Xtreme използва четири независимо управлявани електромотора, всеки с мощност 745 конски сили. Общата мощност достига 2977 конски сили, което е повече от два пъти над тази на стандартния Yangwang U9 с 1287 конски сили.

За рекорда Yangwang работи с производителя Giti Tire по специални полусликови гуми, предназначени да издържат натоварванията при висока скорост. Допълнителни решения в зоната между гумата и джантата ограничават приплъзването при ускорение и спиране.

Максималната скорост не е единственото постижение на тази версия. Yangwang U9 Xtreme е изминал Северната дъга на Нюрбургринг за 6 минути и 59,157 секунди, с което е определен като най-бързия сериен електромобил на германската писта. Моделът подобрява предишния си резултат от 496,22 км/ч, постигнат през септември 2025 година. Производството му ще бъде ограничено до 30 автомобила в световен мащаб, като част от тях вече са заявени.