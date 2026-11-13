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Volkswagen започна производството на новия Tiguan

Volkswagen започна производството на новия Tiguan

13 Ноември, 2026 17:13 163 0

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Първите автомобили излязоха от завода в Емден, а доставките до клиенти започват в началото на 2027 г.

Volkswagen започна производството на новия Tiguan - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Volkswagen започна серийното производство на електрическия ID. Tiguan в завода си в Емден, Германия. Първият автомобил слезе от поточната линия на 12 ноември, а първите доставки до клиенти са планирани за началото на 2027 година. Новият модел заменя ID.4 и ID.5, които според предоставените данни са реализирали общо над 950 000 продажби от 2021 година насам. Volkswagen съобщава, че след световната премиера на ID. Tiguan в началото на октомври са постъпили няколко хиляди предварителни поръчки.

С ID. Tiguan Volkswagen пренася едно от най-разпознаваемите си имена в електрическата си гама. Главният изпълнителен директор на марката Томас Шефер определя Tiguan като „най-продаваното име на Volkswagen в света“. Новият модел е част от промяната в стратегията на компанията, при която електрическите автомобили получават утвърдени имена вместо само цифрови обозначения.

Електрическият SUV е с по-изправена и квадратна каросерия в сравнение с ID.4. Volkswagen заменя скритите дръжки на вратите с конвенционални механични дръжки, а в салона връща физическите бутони за основни функции. Пред водача има 10-инчов дигитален приборен панел, а централният екран е с диагонал 15 инча. Като опция се предлага и 12-инчов дисплей за пътника.

ID. Tiguan използва обновената електрическа платформа MEB+. Базовата версия е със задно предаване, батерия с капацитет 58 кВтч и електромотор с мощност 140 кВт, или 190 к.с. При батерията от 77 кВтч мощността на версията със задно предаване достига 210 кВт, равни на 286 к.с. Най-мощната модификация е с двойно предаване 4MOTION и два електромотора. Тя развива 220 кВт, или 299 к.с. В зависимост от оборудването и размера на колелата максималният пробег по WLTP достига 607 км, докато базовата версия с батерия 58 кВтч изминава до 450 км с едно зареждане.


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