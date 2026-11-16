Volkswagen дръпна ръчната спирачка

Ръководството в Волфсбург се отказва от революционната производствена програма и мащабния мегацентър, но потвърждава пускането на новите електрически модели, само че с конвенционални методи.

Стратегическите планове на Volkswagen търпят сериозна корекция на фона на тежката икономическа ситуация в сектора. Германският автомобилен концерн официално потвърди, че се отказва от амбициозния проект „Gamechanger“ в неговия първоначално замислен вид, като същевременно зачерква изграждането на специализирания мегацентър за синтез в централата във Волфсбург. Въпреки това електрическото бъдеще на ключови модели като Golf и T-Roc остава гарантирано, макар и с преминаване към далеч по-традиционни производствени процеси вместо първоначално планираната радикална модернизация.

Първоначалният замисъл на програмата „Gamechanger“ предвиждаше масово внедряване на иновативната технология за гигакастинг във Волфсбург – производствен метод, популяризиран от Tesla в завода ѝ край Берлин, при който гигантски преси отливат цели секции от автомобилната каросерия на едно парче, драстично намалявайки броя на компонентите и времето за сглобяване. Проектът обаче бе предмет на дългогодишни вътрешни спорове между производствения мениджър Кристиан Волмер, който настояваше за инвестицията, и финансовия директор Арно Антлиц, който защитаваше строга финансова дисциплина.

Въпреки отмяната на скъпия мегацентър, чиято стойност се изчисляваше на стотици милиони евро, Volkswagen потвърждава, че новите електрически версии на Golf и T-Roc ще видят бял свят, разчитайки на по-ограничени инвестиции и конвенционални методи на производство. Очаква се общият обем на тези два модела да достигне около 500 000 бройки годишно, което поставя сериозно изискване към завода да постигне висока рентабилност при традиционните поточни линии.

Добрата новина за технологичното развитие е, че гъвкавата софтуерно управлявана архитектура Scalable Systems Platform, представена през миналата година, остава напълно непокътната. Тя ще продължи да служи за основа на бъдещите електрически модели с емблемите на Volkswagen, Audi, Porsche, Skoda и Cupra. Успоредно с това се запазва планът за прехвърляне на производството на конвенционалния Golf с двигател с вътрешно горере в Мексико, за да се освободи така необходимият производствен капацитет в централата във Волфсбург.

Решението за рязко свиване на инвестициите обаче предизвика сериозно напрежение вътре в компанията. Председателят на работническия съвет остро критикува хода като фрапантно нарушаване на постигнатите споразумения от края на миналата година, обвинявайки ръководството, че се отказва от лидерските си позиции в производствените иновации. На фона на планирани капиталови разходи и инвестиции в размер на 135 милиарда евро за периода 2027–2031 година, които трябва да покрият софтуер, батерии и нови платформи, концернът е принуден да затегне коланите.

Актуалният план за развитие до 2030 година включва съкращаването на около 50 000 работни места по целия свят чрез механизмите на доброволно напускане и ранно пенсиониране. Допълнително напрежение носят и анализите около заводите в Емден, Цвикау, Хановер и Некарзулм, за които все още няма гарантирано ново разпределение на продукцията за периода между 2031 и 2034 година, макар към момента да се обмислят алтернативни приложения без официални планове за затваряне. Към настоящия момент ръководството на Volkswagen все още не се ангажира с конкретна дата за пазарния дебют на новите електрически Golf и T-Roc, сглобявани по конвенционалната технология.