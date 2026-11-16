Новини
Авто »
За какво служи малкото триъгълно стъкло на колата

За какво служи малкото триъгълно стъкло на колата

16 Ноември, 2026 16:45 1 049 4

  • автомобили-
  • автомобилен дизайн-
  • триъгълен прозорец-
  • видимост-
  • вентилационни прозорци

При старите автомобили то е вкарвало въздух в салона, а при съвременните често помага за видимостта и конструкцията на вратата

За какво служи малкото триъгълно стъкло на колата - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Малкото триъгълно стъкло до основния страничен прозорец често остава незабелязано. При едни автомобили то е неподвижен панел до страничното огледало, а при други се намира зад основния прозорец. И в двата случая не е поставено само заради външния вид. Названията описват различни решения, които могат да имат различна функция според модела. Една от причините производителите да използват малки триъгълни стъкла е подобряването на видимостта. Панелът до предното стъкло и страничното огледало може да запълни част от зоната между рамката на вратата, огледалото и предната колона.

Задният прозорец също може да даде допълнителен поглед към задния ъгъл на автомобила. Това е полезно при паркиране, завиване и маневри на ниска скорост. Размерът и формата на купето обаче определят колко голям ще бъде ефектът. Малкият панел не премахва мъртвите зони. Дебелите колони, облегалките за глава, пътниците и формата на каросерията могат да продължат да ограничават видимостта. Затова огледалата и внимателното наблюдение остават необходими.

При по-старите автомобили предният триъгълен прозорец често е можел да се отключи и да се наклони навън. Така движещият се въздух е бил насочван директно към салона, без да се сваля целият основен прозорец. Функцията е била особено полезна в автомобилите от времето, когато климатикът не е бил обичайно оборудване. С разпространението на климатичните системи отделният отваряем прозорец постепенно е загубил практическото си предимство.

Във вратата има ограничено пространство. В него трябва да се поберат основното стъкло, механизмът за повдигане и сваляне, водачите, кабелите и други компоненти. Малкият фиксиран панел позволява на дизайнерите да оформят прозоречната линия така, че основното стъкло да се движи безпрепятствено.

Триъгълното стъкло може да помогне и за оформянето на каросерията. Понякога то позволява по-сложна линия на прозорците или по-добро съчетаване между вратата и страничната част на купето.

Това не означава, че всеки такъв панел автоматично подобрява безопасността. При съвременните автомобили предназначението му зависи от конкретното място, конструкцията на вратата и изискванията към видимостта. Някога триъгълният прозорец е вкарвал въздух в купето, а днес често е част от компромиса между видимост, дизайн и механика.


Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ