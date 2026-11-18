В битката за клиенти на най-големия автомобилен пазар в света, Mercedes-Benz хвърля ръкавицата на местните технологични лидери с дебюта на изцяло новия електрически миниван VLE, чиято официална премиера предстои на 27 ноември в рамките на автосалона в Гуанджоу.

Този мащабен седемместен модел, явяващ се серийно превъплъщение на концепцията Vision V, цели да пренареди силите в категорията на луксозните семейни и бизнес превозвачи, където марки като Li Auto, Voyah и Zeekr отдавна диктуват правилата. Докато европейското производство стартира в Испания още през юни, сглобяването за азиатския регион е поверено на съвместното предприятие Fujian Benz – структура, обединяваща Mercedes-Benz Group, BAIC и Fujian Motor Industry, която има солиден опит с моделите V-Class и Vito. Процесът по сертифициране стартира още в края на лятото, а сега всичко е готово за публичния дебют, макар ценовата листа и стартът на поръчките все още да остават в тайна.

Впечатляващите габарити на китайската версия веднага правят впечатление – дължината достига 5310 милиметра, широчината е точно два метра, а височината се простира до 1922 милиметра при междуосие от 3340 милиметра. В зависимост от избраното ниво на оборудване и джантите, които варират от 19 до 21 инча, собствената маса на возилото се движи между 3030 и 3220 килограма, а допустимото максимално тегло стига до 3780 килограма.

Вътрешното пространство е организирано по формулата 2+2+3, предлагайки два луксозни индивидуални фотьойла на втория ред и комфортен триместен диван отзад. За да не се усещат тези внушителни размери при маневриране в тесни градски условия, инженерите са интегрирали завиваща задна ос, работеща в тандем с адаптивно въздушно окачване.

Под ламарините клиентите ще могат да избират между две силови конфигурации, разработени с фокус върху плавността и динамиката. Началната модификация Mercedes-Benz VLE 300 разчита на един електромотор от ZF, монтиран на задната ос, който генерира 200 kW или 272 конски сили. По-мощният вариант VLE 400 добавя втори агрегат на предния мост, осигурявайки задвижване на четирите колела и системна мощност от 305 kW, равняваща се на 415 конски сили. И двете изпълнения черпят енергия от никел-манган-кобалтови батерии, доставяни от съвместното дружество между CATL и германския концерн, чиито точен капацитет, автономен пробег и скорост на зареждане предстои да бъдат обявени.

Истинското предизвикателство пред щутгартската марка обаче няма да бъдат техническите параметри, а суровата пазарна реалност в Китай, където конкуренцията вече предлага екстри като въртящи се кресла, проекционни светлини и огромни панорамни покриви. На фона на новите флагмани на Li Auto и Voyah, както и предстоящия хибриден Zeekr 009, пазарният успех на новия VLE ще се реши почти изцяло от способността на Mercedes-Benz да предложи конкурентна цена, подплатена с безкомпромисно ниво на серийно оборудване.