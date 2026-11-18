Групата Volkswagen печели средно само 12 евро от продаден автомобил, докато Mercedes-Benz достига 4198 евро. Това означава, че са нужни около 350 автомобила Volkswagen, за да се постигне печалбата от един Mercedes-Benz при съпоставяне на двата показателя.

Данните са част от анализ на Центъра за автомобилен мениджмънт (CAM), който сравнява финансовото представяне на 21 автомобилни производителя за периода януари–септември 2026 година. Среднопретегленият спрямо приходите оперативен марж в сектора е спаднал от 4,0% на 3,6%, а общата оперативна печалба EBIT се е понижила с 11% до 60,4 млрд. евро. Приходите са намалели с 1,9%, а 14 от 21-те компании са отчели по-нисък марж.

Оперативният марж на Volkswagen е спаднал от 2,3% на около 0,03%. Основната причина са извънредни разходи за приблизително 8,7 млрд. евро, включително амортизация на стойността на Porsche за 6,4 млрд. евро. CAM изчислява, че без тези еднократни ефекти маржът на групата би бил около 3,8%.

Според анализа резултатът показва реален натиск върху разходната структура и рентабилността на Volkswagen, но отчетеният почти нулев марж е допълнително свит от извънредните плащания. Групата е изправена и пред по-ниски приходи от електромобили в сравнение с автомобилите с двигатели с вътрешно горене, въпреки че увеличава пазарния си дял при електрическите модели.

Mercedes-Benz е начело по оперативна печалба на автомобил с 4198 евро, или 31% повече за година. CAM обаче посочва, че оперативната печалба на подразделението за леки автомобили е спаднала с около 56%, като общият резултат на групата е подкрепен от бизнеса с лекотоварни автомобили и финансовите услуги.

BMW заема второ място с 3059 евро на автомобил, въпреки че неговият марж е намалял с 32%. Средната печалба на автомобил за всички производители в извадката е спаднала от 1409 на 1363 евро.

Сред китайските компании BYD отчита оперативен марж от 4,8%, а Chery – 7,6%. Geely и SAIC реализират около 700 евро оперативна печалба на автомобил. CAM свързва по-добрите резултати на част от китайските производители с ориентацията им към износ, въпреки митата в Европа.

Най-висок марж сред всички анализирани компании има Suzuki с 9,3%, следван от Chery със 7,6% и Toyota със 7,0%. Tesla достига 2,6% и 1335 евро на автомобил, Stellantis – 0,9% и 250 евро, а Hyundai-Kia – 6,3%.

„Когато печалбата спада почти шест пъти по-бързо от приходите, това е предупредителен сигнал за сектора“, заявява директорът на CAM проф. д-р Щефан Братцел. По думите му инвестициите в електрификация, софтуер и изкуствен интелект трябва да се превръщат в полза за клиентите, за която те са готови да плащат.