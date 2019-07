Да караш 70 години един и същ автомобил

Телевизионният канал CBS разказа интересна история за жител на щата Охайо, който в продължение на 70 години е собственик само на един автомобил. Става дума за Рандъл Питман и неговия Ford Model T от 1927 година.

Още от детството си Питман мечтае за свой автомобил и в ранна юношеска възраст започва на бензиностанция с идеята да спести пари за своя кола. Той работил за 10 цента на час, но успява да събере сумата от $50.

С нея Питман отива до един аукцион, където си харесва въпросният Ford. Първоначално обявява $45, след което наддава до $47.50. Оказва се, че на тайния търг няма друг, който да е дал по-голяма сума и Питман купува Ford-а.

От тогава до днес са изминали 70 години, но Питман не се разделя със своята първа кола. И днес продължава да си го кара почти ежедневно, подава "мигач" с ръка, а за му служат отворените прозорци.

За привеждане на колата в действие използва манивела. 87-годишният Питман има в гаража си още един Ford T, който иска да възстанови, но и го използва за донор на резервни части. Тази година Питман е изминал със своя Ford около 1 000 километра.

Randall Pitman bought a Ford Model T truck for $47.50 at 17.



At 87, he's still driving it. Read more: https://t.co/mmT0Jm8Rjw pic.twitter.com/fBe3EK8j7B