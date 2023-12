Bugatti направи специален Chiron за 70-годишна клиентка

Историята на този Chiron Super Sport, наречен "57 One of One", е доста трогателна. Става дума за клиентка на Bugatti, която се влюбва в оригиналния Type 57 SC Atlantic още при първата му поява и в крайна сметка поръчва свой собствен Chiron със същите мотиви.

Разбира се, това отнема малко време, тъй като главният дизайнер на автомобилния производител Яша Щрауб иска този нов автомобил да има точно същия цвят, който клиентката е видяла на оригиналния Type 57. Освен цвета, можете да забележите, че той има нова радиаторна решетка с хромирани вертикални линии двуцветните петспицови джанти (син и полиран хром), а в долната част на задното крило е изобразен ръчно рисуван силует на Атлантическия океан.

Що се отнася до интериора, там ще откриете кожената тапицерия "Gaucho", ръчно изрисувания силует на Atlantic в "Lightning Blue" върху панелите на вратите, персонализираната инкрустация на централната конзола с "57 One of One", както и емблематичната скулптура "Танцуващ слон" на Рембранд Бугати, бродирана върху подглавниците.