Изтекла снимка разкрива седана, който трябваше да промени историята на Jaguar

Решението на Jaguar да се откаже от проекта за електрически XJ през 2021 г. се оказа ключов момент за марката. Изтеклото изображение на почти готовия за производство автомобил разкрива доста познат дизайн, който вероятно щеше да се бори да се конкурира на пазара на луксозни електрически седани.

Изтеклото изображение показва дизайн, на който липсват смелостта и иновативността, очаквани от Jaguar, коментират потребители в социалните мрежи. Стилът на автомобила изглежда е смесица от съществуващи елементи на Jaguar и различните модели на марката.

